Pamela López, madre del niño prodigio de Guatemala: “Nuestra misión es ubicar a más niños con altas capacidades y apoyarlos”

Pamela López y su hijo David regresaron la noche del 30 de junio, después del reconocimiento como niño prodigo que el niño recibió en el Reino Unido el pasado 26 de junio.

David fue parte de los 100 niños considerados entre los Premios Globales a los Niños Prodigio (Premios GCP), una iniciativa mundial que reconoce los talentos de diversos orígenes que demuestran competencias clave en sus áreas de interés, como pintura, modelaje, escritura, paleontología, fitness, artes marciales, inteligencia, canto, música, emprendimiento, deportes y muchas más

En el Aeropuerto La Aurora los esperaban algunos amigos y familiares para darle la bienvenida al niño que destacó en la categoría de Astronomía.

En una breve entrevista, Pamela, de 42 años, ingeniera en sistemas y madre de David, compartió más acerca de los planes que han surgido a raíz de este reconocimiento para su hijo.

David regresará a su ciclo escolar tradicional, en cuarto primaria, en el Colegio Americano Howard Gardner de Guatemala. También está por concluir el segundo trimestre del Diplomado en Astrobiología que cursa en la Universidad Galileo, además de continuar con otras clases extracurriculares.

Asimismo, disfrutará de sus tiempos libres, en los que juega videojuegos como Pokémon Go y Minecraft. Entre sus caricaturas favoritas figuran Los Picapiedra, Los Supersónicos y Don Gato y su pandilla.

El niño prodigio también es amante de los animales y actualmente tiene tres tortugas, cuatro peces y dos perros. Parte de su entusiasmo por regresar es compartir la experiencia del viaje con sus abuelos, Aura Aragón y Marco Tulio López.

Con globos y abrazos recibieron al recién nombrado niño prodigio, representante de Guatemala. (Foto Prenda Libre: Byron Baiza)

Uno de los asistentes fue Edgar Castro, director de la carrera de Diplomado en Astronomía y Astrofísica Básica de la Universidad Galileo, quien expresó que este día es importante e histórico, ya que un guatemalteco recibió el nombramiento de prodigio, a los 10 años, en la rama de ciencias espaciales y astronomía. “Merece una gran felicitación de parte de todos los guatemaltecos, porque él está abriendo el camino a otros niños que tienen la idea de seguir el camino de la astronomía o la ciencia, ya que a su corta edad está demostrando que es posible”, agregó.

El mensaje a los niños guatemaltecos

A su llegada a Guatemala, David expresó que se sentía orgulloso de esta experiencia. “Casi lloraba cuando recibí el premio, pero aquí lo tenemos, y espero que más niños guatemaltecos vayan a estos premios la próxima vez”, afirmó.

El niño prodigio invitó a otros menores a no quedarse con sus talentos, y agregó que si hay algo que les interesa, deben apasionarse por aquello que les gusta. “A los seis años me apasioné por la astronomía, mi mamá me apoyó y esto es lo que hemos logrado hasta ahora”, dijo.

Un día previo a su llegada, el niño prodigio publicó un video con un mensaje para la niñez guatemalteca y en la que compartió una serie de fotos con los lugares que conoció como el Royal Observatory, donde se paró en línea del meridiano de Greenwich o Stonehenge.

"¡Este es un mensaje para todos los niños de Guatemala! Y si no eres un niño te dejo una tarea cuéntaselo a un niño por lo menos. Ir a este evento no fue solo ir por un galardón fue ir por una lección, importante!", explica.

Regularmente los adultos escuchan la frase que nunca es demasiado tarde para empezar algo...pero él lo ha transformado la frase: "Nunca es demasiado temprano para cumplir tus sueños".

David López desea que más niños guatemaltecos cumplan sus sueño. (Foto Prensa Libre: Bayron Baiza)

En el video comparte que durante la ceremonia conoció a personas increibles y que el premio nobel recordó las palabras de Abraham Lincon, las cuales se le quedaron grabadas en el corazón: "la mejor manera de predicir el futuro es creándolo...y eso quiere decir que no tenemos que esperar a que alguien haga algo por nosotros, porque nosotros podemos ser los que cambiamos las cosas" dijo con determinación.

También invitó a los niños a soñar, imaginar y equivocarse, "si nos equivocamos no pasa nada y como dijo Einstein una persona que no ha cometido nunca un error nunca ha intentado nada nuevo, así que si te equivocas felicidades", expresó.

Invitó a los niños talentosos de Guatemala a crear desde donde se encuentren, a escribir libros, a crear en arte y otros espacios mientras mostraba por medio de fotografías, parte de lo que ha concido en este viaje.

En búsqueda de más niños con altas capacidades

Pamela López comenta que, con esta experiencia, se espera un acercamiento de apoyo a la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade) para mejorar la divulgación y el respaldo a niños con altas capacidades.

“También buscaremos la creación de una fundación que pueda apoyar a los niños que, como David, estén interesados en desarrollar sus capacidades y que, en una próxima edición, Guatemala sea representada por más participantes en los GCP Awards”, expresó López.

Por el momento, se busca constituir este proyecto. “Queremos que sea una iniciativa filantrópica de AstroBoy —como se le conoce a David en sus redes sociales—, y que permita llevar conocimientos a otros niños en escuelas en el interior del país. Es pronto para dar detalles, porque todo esto ha surgido a partir de lo que hemos vivido en el viaje”, añadió la madre del niño prodigio. Pamela además invita a los padres a escuchar a los hijos para apoyarlos en aquello que les gusta.