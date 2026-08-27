Placa tectónica se fragmenta frente a las costas de Canadá: qué descubrieron los científicos

Un Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21), centrado en el sistema tectónico ubicado en el noroeste del Pacífico, reveló que una parte de la corteza terrestre se encuentra en proceso de fragmentación.

El hallazgo se realizó a varios kilómetros debajo del océano Pacífico, frente a las costas de Canadá, donde los investigadores encontraron evidencias de que una porción del sistema tectónico de Cascadia se está fragmentando en piezas más pequeñas.

“Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición”, explicó Brandon Shuck, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio publicado en la revista Science Advances el 24 de agosto del 2026, con el título Desgarro de losas y terminación de subducción segmentada impulsados por tectónica transformante.

A manera de ejemplo, el experto comparó este fenómeno natural con un tren que se descarrila lentamente, vagón por vagón, en lugar de hacerlo en un solo colapso. Es decir, no se trata de una fractura repentina, sino de un proceso extremadamente lento que podría modificar el planeta en varios miles de millones de años.

Los investigadores utilizaron imágenes sísmicas avanzadas para observar por primera vez estructuras profundas de la placa tectónica más grande del planeta, la placa del Pacífico, que se extiende por más de 100 millones de km².

“Los estudios revelaron fisuras internas que anticipan su fragmentación y confirman que las placas tectónicas Juan de Fuca y Explorer están fracturándose lentamente mientras se hunden bajo la placa continental”, explica el sitio Mystery Science.

Según el estudio, esta parte de la Tierra se está fracturando debido a que la superficie sólida del planeta no forma una única estructura inmóvil, sino que está dividida en grandes placas que se desplazan lentamente, chocan, se separan o se sobreponen unas a otras en algunos puntos.

Estas placas pueden modificarse, fragmentarse y desaparecer dentro del manto terrestre.

El proceso observado frente a Canadá estaría relacionado con la interacción entre las dorsales oceánicas —cadenas montañosas submarinas— y la zona de subducción —área donde ocurre el proceso geológico en el que una placa tectónica se hunde y se desliza por debajo de otra—.

Cuando una dorsal se aproxima a una fosa oceánica —depresión estrecha, alargada y profunda en el fondo del océano formada por la subducción—, la litósfera recién formada es más joven y resistente, lo cual impide que continúe hundiéndose, pero contribuye a la fragmentación de la placa con el paso de millones de años.

Entre las evidencias identificadas, los investigadores detallaron que existe una discontinuidad de aproximadamente 75 kilómetros y que el fenómeno forma parte del ciclo natural de las placas tectónicas.

Mystery Science advierte que, aunque el proceso ocurre de manera extremadamente lenta, puede intensificar los terremotos y el volcanismo en el Cinturón de Fuego del Pacífico, y que el cambio afectaría las corrientes marinas, el clima global y los ecosistemas.