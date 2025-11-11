Portal 11/11: qué es y cómo prepararse este 11 de noviembre para aprovechar toda su energía

En el mundo de la numerología, y para quienes creen en lo esotérico, cada 11 de noviembre se abre un portal denominado 11:11, el cual se vincula con planos superiores y sirve para alinear los propósitos de vida y atraer energías que favorecen un nuevo comienzo.

En las tradiciones místicas y espirituales se cree que los números son un lenguaje de energía y que, cada 11 de noviembre, se abren puertas entre dimensiones de conciencia, lo que vuelve al ser humano más consciente de su espiritualidad.

El canal de YouTube Escuela Transformacional explica que, para Pitágoras, los números eran principios vibracionales que estructuraban la realidad. En ese contexto, el uno representa la unidad, la creación o el punto de partida, mientras que el 11 simboliza la conciencia que se refleja a sí misma.

En la cábala mística se sostiene que los números son frecuencias de encarnación divina, donde cada uno representa una sefirá, es decir, un atributo de Dios o una relación energética dentro del árbol de la vida. Por ello, se cree que el número 11 constituye una alteración entre la sabiduría y la comprensión; es una puerta entre dimensiones de conciencia, según el canal.

En tanto, culturas chamánicas mayas y toltecas entendían los números como códigos de sincronía cósmica. En ese marco, el 11 abría portales de conexión universal.

¿Qué es el portal 11:11 y cuál es su significado?

Desde la mística y la numerología, el portal 11:11 representa un momento en que el ser humano y la energía cósmica alcanzan su punto máximo de conexión a través de un portal numérico.

Por ello, se considera que cada 11 de noviembre se abren portales de conciencia que permiten a las personas establecer intenciones claras y conectar con sus propósitos vitales, según el medio argentino La Nación.

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, este 11 de noviembre —conocido como “Día Espejo”—, todas las energías de la riqueza, abundancia y estabilidad estarán “reinando en el mundo entero”.

Desde su perspectiva, ello se debe a la alineación de planetas a inicios del año, así como a los eclipses que se registraron. Vidente añade que incluso el meteorito 3I/Atlas contribuye a abrir “las energías en el mundo entero”.

¿Cómo aprovechar toda su energía?

Mhoni Vidente recomienda realizar un ritual para atraer las energías este 11 de noviembre.

Ese día, a las 11 horas, se debe encender una veladora blanca.

En un papel blanco se deben escribir, con un lapicero rojo, tres deseos.

Luego, se quema el papel con la llama de la veladora blanca.

Mientras el papel se consume, Vidente sugiere pedir a las energías cósmicas y a los arcángeles que abran la puerta de la riqueza y la abundancia.

Como complemento, aconseja donar 11 monedas o dar limosna en cualquier iglesia para obtener mayor estabilidad económica.

Cabe resaltar que la realización de dicho ritual se hace bajo responsabilidad individual, y dependerá de las creencias y prácticas de cada persona.