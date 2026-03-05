¿Qué pasará con el cohete Artemis II y las ambiciones lunares de la Nasa?

El programa espacial lunar de Estados Unidos volvió al taller de reparaciones.

El cohete Artemis II, de 322 pies de altura, fue retirado de la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida y regresó a su hangar de la Nasa para ser inspeccionado y reparado.

Los planes para un despegue en marzo se vieron interrumpidos cuando los ingenieros descubrieron un problema con el flujo de helio necesario para la propulsión.

La Nasa ahora está considerando un lanzamiento en abril como muy pronto para su primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo.

Se esperaban retrasos en el lanzamiento para esta misión de alto riesgo, con sus complejas comprobaciones de sistemas. Aun así, el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, ha reconocido que "la gente está decepcionada".

Señaló en un mensaje del sábado en X que la Nasa ha experimentado previamente reveses antes de los éxitos, incluso antes del primer alunizaje en 1969. Pero agregó que "las expectativas deberían ser legítimamente altas después del tiempo y el gasto invertidos en este programa".

La Nasa ya ha gastado decenas de miles de millones de dólares en el programa Artemisa y la agencia estimó el coste por lanzamiento en US$4 mil 100 millones.

Cuatro astronautas se preparan para viajar a través del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemisa y la nave espacial Orión en una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. Se considera un paso crucial para un futuro alunizaje, una misión que se ha pospuesto y cuyo lanzamiento está previsto para el 2028.

El cohete Artemis II permaneció en la plataforma de lanzamiento 39B durante más de un mes mientras la Nasa realizaba pruebas conocidas como "ensayos generales húmedos". Estas incluían pruebas de abastecimiento de combustible con oxígeno e hidrógeno líquidos.

A principios de este mes, una cuenta regresiva de práctica para el lanzamiento se interrumpió abruptamente a los cinco minutos después de detectarse una fuga de hidrógeno líquido.

Trabajar con hidrógeno es complicado, declaró John Honeycutt, director de gestión de la misión, en una conferencia de prensa la semana pasada. "Le gusta encontrar vías de fuga. Lo hemos visto a lo largo de la historia".

En el 2022, la Nasa se enfrentó a fugas de hidrógeno con Artemis I, una versión sin tripulación de la misma misión lunar. Las fugas se solucionaron y el cohete se lanzó con éxito. La nave orbitó la Luna y amerizó sin problemas en el océano Pacífico.

Para Artemis II, los funcionarios de la Nasa afirmaron haber solucionado el problema del hidrógeno detectado durante el ensayo, pero para entonces un lanzamiento en febrero ya estaba descartado. La próxima fecha sería marzo.

Un segundo ensayo general a mediados de febrero fue un éxito. Los astronautas de Artemis II —los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen— fueron puestos en cuarentena para prepararse para la esperada luz verde.

“Sabes, todas las noches miro a la luna y la veo, y me emociono mucho porque puedo sentir que nos está llamando y estamos listos”, dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Nasa para el equipo de Desarrollo de Sistemas de Exploración, en la conferencia de prensa de la semana pasada sobre los preparativos finales.

Hubo muchas preguntas sobre cómo la Nasa abordó los problemas de fugas de hidrógeno y las fallas de comunicación que surgieron durante los ensayos generales de Artemis II y la misión Artemis I. Nadie mencionó ningún problema con el helio.

Lea también: ¿Qué pasaría si la Tierra deja de girar?

Pero eso fue lo que terminó frustrando las esperanzas de la Nasa de un lanzamiento en marzo.

El gas se utiliza para presurizar los tanques de propelente del cohete. Es necesario para el funcionamiento de los motores.

La Nasa experimentó un problema similar con Artemis I, dijo Isaacman, pero solucionar “cualquiera de estos problemas sólo se puede realizar” en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Así, el miércoles regresó al VAB Artemis II, una imponente estructura que se encuentra entre los edificios más grandes del mundo.

Los técnicos solucionarán el problema del helio y reemplazarán las baterías en todo el cohete, dijo la Nasa.