Qué se sabe del posible impacto de un fragmento de SpaceX en la Luna: esto es lo que se conoce y la fecha prevista

La Luna es uno de los astros más estudiados por científicos y astrónomos de todo el mundo. En medio de las misiones para regresar a su superficie y de las investigaciones sobre los fenómenos que la rodean, un nuevo hecho mantiene atenta a la comunidad científica internacional: el posible impacto de un fragmento del cohete Falcon 9 de SpaceX.

Los análisis divulgados por medios y portales internacionales señalan que el impacto podría producirse cerca del cráter Einstein, ubicado en el extremo occidental de la cara visible del satélite natural.

El fragmento del cohete Falcon 9 también es considerado basura espacial. Según Infobae, esta etapa superior del cohete impactaría la superficie lunar a una velocidad de 2.43 kilómetros por segundo.

Este evento despierta curiosidad entre la comunidad científica porque permitiría analizar en tiempo real el impacto contra el satélite natural. Además, ofrecería la oportunidad de recopilar datos inéditos sobre este tipo de colisión.

USA Today destaca que este fragmento de SpaceX llegará a la Luna antes que otro de los proyectos de la empresa de Elon Musk, aunque en circunstancias muy distintas de las previstas.

La empresa SpaceX, fundada por el multimillonario Elon Musk, verá cómo uno de sus vehículos llega a la Luna mucho antes de lo esperado, aunque no como parte de una misión, sino como consecuencia del desplazamiento de este fragmento del Falcon 9.

Este fragmento ha permanecido en órbita durante más de un año y se espera que impacte la cara visible de la Luna el próximo 5 de agosto.

Astrónomos independientes, como Bill Gray, desarrollador del software Project Pluto, han dado seguimiento al fragmento mediante programas de rastreo orbital. Con base en esos análisis, establecieron la fecha prevista del impacto y la zona donde podría producirse.

Según USA Today, el impacto ocurrirá porque la Luna carece de atmósfera, por lo que el fragmento no se desintegrará antes de llegar a la superficie.

De acuerdo con medios internacionales, el impacto ocurriría a las 2.44 horas. Infobae señala que los astrónomos esperan estudiar tres aspectos principales: