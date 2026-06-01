Solsticio de verano 2026: cuándo es, qué significa y por qué es el día más largo del año

El domingo 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano en el hemisferio norte, fenómeno astronómico que marcará oficialmente el inicio de esa estación.

Según la NASA, los solsticios marcan el cambio de estación y ocurren dos veces al año: uno en junio (solsticio de verano) y otro en diciembre (solsticio de invierno). En cada hemisferio se experimentan, respectivamente, el día más largo y el más corto del año.

Durante el solsticio de verano se registrará la mayor cantidad de luz solar en un solo día. El Sol saldrá a las 5.34 horas y se ocultará a las 18.34 horas.

Edgar Castro, director del diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica por la Universidad Galileo explica que el solsticio forma parte de un ciclo que experimenta la Tierra durante su trayectoria alrededor del Sol. "La Tierra gira en 365 días y un cuarto de día, y este ciclo viene determinado por la órbita elíptica que tiene. En este recorrido hay cuatro posiciones importantes para los habitantes del hemisferio norte".

Estas son:

Equinoccio de primavera (del 21 al 22 de marzo), cuando la duración del día y la noche es prácticamente la misma.

(del 21 al 22 de marzo), cuando la duración del día y la noche es prácticamente la misma. Solsticio de verano (entre el 20 y el 22 de junio), cuando quienes vivimos en el hemisferio norte experimentamos el día más largo del año.

(entre el 20 y el 22 de junio), cuando quienes vivimos en el hemisferio norte experimentamos el día más largo del año. Equinoccio de otoño (entre el 22 y el 23 de septiembre). Los equinoccios ocurren dos veces al año y significan que el día y la noche tienen la misma duración.

(entre el 22 y el 23 de septiembre). Los equinoccios ocurren dos veces al año y significan que el día y la noche tienen la misma duración. Solsticio de invierno (entre el 20 y el 21 de diciembre), cuando en el hemisferio norte ocurre la noche más larga del año y el día más corto.

Los solsticios se diferencian de los equinoccios porque, cuando aquellos ocurren, el Sol se sitúa en el punto más alto o bajo del cielo. En cambio, durante el equinoccio, el astro se encuentra sobre el ecuador, según el portal Tu Tiempo.

"Las diferentes culturas no tenían relojes, internet ni computadoras, por lo que utilizaban los astros como marcadores del tiempo. La Luna y sus cambios de fase cada siete días marcaron las semanas", explica Castro en un artículo de Prensa Libre.

Añade que la observación humana permitió determinar los movimientos del Sol y, con ello, definir los períodos de siembra y cosecha.

Actualmente se depende de otras metodologías para medir el tiempo, pero estos fenómenos astronómicos continúan siendo una referencia importante para comprender los ciclos naturales del planeta.as como los satélites, pero es importante reconocer la importancia de estas etapas, agrega el experto.