Qué eventos astronómicos habrá en junio 2026: fechas clave para observar la luna, planetas y lluvia de meteoros

Junio del 2026 ofrecerá diversos fenómenos astronómicos para observar, entre ellos alineaciones planetarias, lluvias de meteoros y la llamada Luna de Fresa.

Entre el 8 y el 9 de junio, Júpiter y Venus se observarán más cerca entre sí. En la madrugada del 10 de junio, Saturno y la Luna creciente brillarán a poca distancia.

El 11 de junio, Marte, la Luna creciente y Saturno formarán una línea diagonal sobre el horizonte este durante aproximadamente una hora antes de la salida del Sol.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que "durante los anocheceres del 14 y 15 de junio se tendrá una buena visibilidad del planeta Mercurio. El horario para observarlo será de 18.45 a 20 horas, cuando se ocultará, y durante ese período se verá alineado con Júpiter y Venus".

El sitio de EarthSky describe que la mayoría de las lluvias de meteoros son fáciles de observar. Pero, ¿qué pasa con las lluvias de meteoros que ocurren durante el día, cuando el sol está en lo alto? Se dice que las Ariétidas son la lluvia de meteoros diurna más activa. En 2026, su pico máximo previsto será alrededor de la mañana del 10 de junio. Es posible que pueda observar algunas Ariétidas esa mañana, durante la hora oscura antes del amanecer.

El 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano en el hemisferio norte, fenómeno astronómico que marcará oficialmente el inicio de esa estación.

Según la NASA, los solsticios marcan el cambio de estación y ocurren dos veces al año: uno en junio (solsticio de verano) y otro en diciembre (solsticio de invierno). En cada hemisferio se experimentan, respectivamente, el día más largo y el más corto del año.

Durante el solsticio de verano se registrará la mayor cantidad de luz solar en un solo día. El Sol saldrá a las 5.34 horas y se ocultará a las 18.34 horas.

El calendario astronómico también incluye la Luna de Fresa, que se observará el 29 de junio. Su nombre proviene de la temporada tradicional de cosecha de fresas en Norteamérica.