Conjunción de Venus y Júpiter en junio de 2026: así se verán los planetas más brillantes del cielo

En junio se podrá observar uno de los eventos astronómicos más impresionantes, según los aficionados a la astronomía, pues ocurrirá la conjunción entre Venus y Júpiter, dos de los planetas más brillantes del Sistema Solar.

Según el sitio especializado Star Walk, una conjunción planetaria ocurre cuando dos o más planetas aparecen cerca uno del otro en el cielo, aunque se trate solo de una ilusión óptica, ya que en realidad se encuentran muy alejados entre sí.

“Desde un punto de vista astronómico, una conjunción ocurre cuando los objetos celestes comparten la misma ascensión recta o longitud eclíptica en el cielo”, explica la página.

El acercamiento entre ambos planetas comenzará a notarse desde las primeras tardes de junio y, con el paso de los días, la cercanía será más evidente, especialmente el 8 y 9 de junio del 2026, según detalla el sitio Cielo Terrestre.

“El 9 de junio, Júpiter y Venus —los dos planetas más brillantes del cielo nocturno— se verán cerca en el cielo de la tarde, por encima del horizonte noroeste. Con magnitudes de –1.8 para Júpiter y –4 para Venus, la pareja será espectacularmente brillante y fácil de ver a simple vista”, explica la página de Star Walk.

El fenómeno podrá apreciarse desde cualquier punto del planeta, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, a partir de las 18.36 horas, mientras que la conjunción completa ocurrirá a las 21.35 horas, según el sitio Plaza Cielo Tierra.

Para ver la conjunción de Venus y Júpiter, se debe mirar en dirección a la puesta de sol aproximadamente una hora después de que el sol se oculte y, al concluir, Venus comenzará a ascender y se alejará de Júpiter. Venus se elevará en el oeste, mientras que Júpiter se dirigirá hacia Mercurio. Por eso algunos medios especializados recomiendan seguir la conjunción de Venus y Júpiter desde días antes y continuar unos días después.

“¡Serán un espectáculo impresionante, separados por tan solo tres lunas llenas! Con el brazo extendido, tu dedo meñique cabrá entre ellos”, anuncia Cielo Terrestre.