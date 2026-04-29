Día sin sombra en Guatemala 2026: por qué ocurre el 29 de abril y cuándo será el próximo

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Día sin sombra en Guatemala 2026: por qué ocurre el 29 de abril y cuándo será el próximo

Las sombras desaparecerán por un momento este miércoles 29 de abril del 2026. Experto explica por qué ocurre el “día sin sombra”.

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Día sin sombra en Guatemala por qué ocurre el 29 de abril y cuándo será el próximo

Cada año hay solo dos días sin sombra y este miércoles 29 de abril es el primero del 2026, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Sin embargo, no se trata de que las sombras desaparezcan durante todo el día, sino que el fenómeno astronómico ocurrirá en un momento específico: a las 11.59 horas.

Cuando falte un minuto para el mediodía, todos los objetos en posición vertical no producirán sombra. Esto sucede debido a la posición del Sol, que alcanzará su punto más alto.

El sol varía su posición en el cielo a lo largo de todo el año siendo que, durante dos días al año: el 29 de abril y el 13 de agosto al mediodía, el sol se posiciona exactamente en el punto más alto del cielo. Debido al ángulo, provoca que los objetos verticales no produzcan sombra”, explicó Luis Icú, de la sección de oceanografía del Insivumeh.

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Por tanto, todos aquellos elementos en posición vertical, como postes, árboles, columnas o paredes, así como los que se coloquen de esa forma para observar el fenómeno, no producirán sombra.

Sin embargo, aunque es un evento imperdible, calificado como “uno de los días astronómicos más interesantes del año”, es necesario evitar la exposición prolongada al sol y protegerse de la radiación ultravioleta.

“Es importante ubicarse en lugares con sombra, usar sombrillas y siempre usar bloqueador solar”, recomendó el experto.

El día sin sombra también es conocido como “paso del Sol cenital”, ya que el Sol se ubica en el cenit, el punto más alto del cielo. El próximo paso del Sol cenital del 2026 será el jueves 13 de agosto.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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