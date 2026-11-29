En vísperas de la Navidad, el cielo regalará un espectáculo especial en el 2026: la superluna, la Luna llena de diciembre que llegará en plena Nochebuena.

Edgar Castro, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, explica que la Luna pasará por diferentes fases este mes, comenzando el martes 1 de diciembre con el cuarto menguante, a la medianoche.

El martes 8 de diciembre habrá luna nueva, a las 18.52 horas. El miércoles 16 de diciembre, a las 23.43 horas, la Luna estará en cuarto creciente. El miércoles 23 de diciembre, a las 19.28 horas, comenzará el espectáculo de la superluna.

“El jueves 24 de diciembre del 2026, a las 19.28 horas de Guatemala, será apreciable completamente llena. Se verá aproximadamente un 8% más grande en diámetro aparente y hasta un 16% más brillante que una luna llena promedio, ubicándose en la constelación de Géminis”, explica el experto.

El 25 de diciembre, día de Navidad, la superluna también será parte de otro espectáculo astronómico junto a la constelación de Géminis.

“La superluna formará un triángulo casi isósceles con Pólux y Cástor, las estrellas gemelas de Géminis. Para la noche del 25 de diciembre, el rápido desplazamiento orbital de la Luna transformará ese triángulo en una línea casi recta”, añade Castro.

En resumen, la superluna de diciembre podrá apreciarse tres noches consecutivas:

Miércoles 23, a partir de las 19.28 horas

Jueves 24, a las 19.28 horas (luna llena)

Viernes 25, junto a la constelación de Géminis

El astrónomo advierte que la superluna, como cualquier otro fenómeno astronómico, podrá apreciarse siempre y cuando el cielo esté libre de neblina y de lluvia.