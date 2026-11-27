Diciembre despide el año con uno de los calendarios celestes más intensos del 2026: En unas semanas concentra las noches más largas de todo el hemisferio norte, la lluvia de estrellas más activa del año, la llegada oficial del invierno y una cita excepcional con la superluna fría, que alcanzará su plenitud en plena madrugada de la Nochebuena.

Frente a este escenario, el gran protagonista del mes será el plenilunio de diciembre, que alcanzará su punto máximo de iluminación el jueves 24 de diciembre, a las 2.28 horas de Guatemala, en la constelación de Géminis, de manera que la coincidencia con la Nochebuena convierte a la última luna llena del 2026 en una estampa inusual.

Además, de conformidad con el canal de televisión español Divinity, en diciembre no habrá una luna llena convencional, pues, al producirse casi simultáneamente con el perigeo (el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra), el satélite natural de nuestro planeta protagonizará la segunda y última superluna del año.

Ante esta situación, la última superluna del año será la más cercana y brillante de todo el 2026. Gracias a esta proximidad, su disco se verá ligeramente más grande y con una luminosidad muy superior a la media durante las noches del miércoles 23 al viernes 25 de diciembre, período que incluye las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Diciembre registrará 5 fases lunares

Desde tiempos inmemoriales, diferentes culturas han utilizado las fases de la luna para definir fechas religiosas y festivas, así como de cultivo y pesca. Dadas las circunstancias, de acuerdo con el calendario lunar, estas serán las fases de la luna que podrán observarse desde el territorio de los Estados Unidos en el mes de diciembre.

Conforme a lo expuesto en la tradición del hemisferio norte, el plenilunio de diciembre recibe el nombre de luna fría, denominación que procede de los pueblos nativos norteamericanos y de las antiguas costumbres agrícolas europeas, que asociaban esta lunación con la caída brusca de las temperaturas y las primeras nevadas persistentes.

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Por lo tanto, diciembre presentará una particularidad en el calendario lunar: registrará cinco fases lunares en lugar de las cuatro habituales, pues comenzará y terminará en cuarto menguante, fase en la que se observa iluminada aproximadamente la mitad de la cara visible de la Luna y cuyo brillo disminuye conforme se acerca la luna nueva.

En estas condiciones, el ciclo comenzará el 1 de diciembre, a las 16.09 horas de Guatemala, con el primer cuarto menguante, cuando la Luna perderá superficie iluminada tras la superluna de noviembre y se encontrará en la constelación de Leo, una de las más reconocibles del zodíaco, muy famosa por dibujar la cabeza y la melena del león.

Las fases lunares de diciembre

La luna nueva llegará el 9 de diciembre, a las 1.52 horas de Guatemala, en la constelación de Ofiuco, una extensa región del cielo situada sobre el ecuador celeste y conocida como el Portador de la Serpiente o Serpentario: Esta fase lunar dejará las noches más oscuras del mes y creará un escenario idóneo para observar el cielo profundo.

Posteriormente, el satélite volverá a mostrar la mitad de su cara visible iluminada durante el cuarto creciente del 17 de diciembre, a las 6.43 horas de Guatemala, cuando se encontrará en Piscis, una constelación del zodíaco situada en el hemisferio norte celeste, entre Acuario y Aries, que representa a 2 peces atados por sus colas con un cordón.

Por último, tras alcanzar su plenitud con la superluna fría del próximo jueves 24 de diciembre, a las 2.28 horas de Guatemala, la Luna registrará un segundo cuarto menguante el miércoles 30 de diciembre, a las 20.59 horas, y despedirá el 2026 con una luna menguante que se asomará en Nochevieja, ya entrada la madrugada del 2027.

Lluvias de estrellas en diciembre

Según el diario digital español El Independiente, el último mes del año contará con dos lluvias de meteoros muy distintas en intensidad y condiciones de visibilidad. La primera se producirá la noche del domingo 13 al lunes 14 de diciembre, con una tasa que podría superar los 100 meteoros por hora en cielos oscuros de Centroamérica.

Una semana después, durante la noche del lunes 21 al martes 22 de diciembre, en coincidencia con el inicio oficial del invierno, se producirá una lluvia de meteoros mucho más discreta (unos 10 meteoros por hora), cuya observación estará condicionada este año por el resplandor de la Luna, que estará a solo dos días de alcanzar su fase llena.