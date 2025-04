¿Cuándo será la canonización de Carlo Acutis, el primer “santo milenial”?

Carlo Acutis consagró su breve existencia a la fe católica. Durante sus pocos años de vida, dedicó gran parte de su tiempo al fortalecimiento espiritual.

La canonización de Acutis estaba prevista para el domingo 27 de abril de 2025. Sin embargo, el Vaticano informó que dicho acto queda suspendido de forma indefinida:

“Tras el fallecimiento del papa Francisco, se comunica que la celebración eucarística y el rito de canonización del beato Carlo Acutis quedan suspendidos”, comunicó Vatican News.

Esta ceremonia estaba programada para celebrarse el Segundo Domingo de Pascua, también conocido como Domingo de la Divina Misericordia, con motivo del Jubileo de los Adolescentes. Según información oficial, aún no se ha determinado una nueva fecha para la canonización del beato.

