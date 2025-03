Cuaresma 2025: niño realiza andas en miniatura por devoción a Jesús Nazareno de la Justicia

Jeferson Morales tiene doce años y mucha devoción a los cortejos procesionales. Este domingo acompañó la salida Jesús Nazareno de la Justicia del Templo del Calvario.

Desde el 2020 ha elaborado andas en miniatura, una forma de manifestar su fe y devoción.

Este Segundo Domingo de Cuaresma no fue la excepción, Jeferson elaboró un anda en miniatura con el mensaje "Jesús encuentra a su madre", basado en el evangelio de San Juan, además, fue el mensaje del cortejo procesional que Jesús de la Justicia tuvo en 2024.

"El mensaje que lo se puse es 'Jesús encuentra a su madre'. Me inspiré en la procesión del año pasado de Jesús de la Justicia para poder hacer el anda". Jeferson Morales, 12 años.

Comenta que le toma de tres a cinco días elaborar una de las andas y utiliza material reciclable. "Utilizo nylon para los mantos o papel para algunos adornos".

Cuaresma 2025: Jeferson realiza andas en miniatura desde los 8 años

"Mi devoción nació en el 2,020 cuando mi papá me trajo por primera vez a ver la procesión de Jesús de la Justicia. Me apasioné mucho por las procesiones y desde entonces empiezo a adornar mi anda para que se parezcan a las de la vida real porque me encantan los adornos. Las imágenes tienen tantos detalles que me encantan", expresó.

Su devoción a las imágenes de pasión, también le ha permitido llevar en hombros los cortejos procesionales.

Para despedirse, Jeferson dejó un mensaje a todos los niños que también viven la fe y devoción.