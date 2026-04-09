Descubren que dados y juegos de azar fueron parte de la cultura nativa americana por milenios

En el 2026 se presentó una investigación hecha por Robert J. Madden, del Departamento de Antropología y Geografía, Centro de Arqueología de Montaña y Llanuras de la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, titulada Llamada a los orígenes y antigüedad de los dados, los juegos de azar y las apuestas de los nativos americanos, la cual describe, con evidencias, este tema.

El artículo investiga la prehistoria de los dados, los juegos de azar y las apuestas entre los pueblos nativos norteamericanos, y por primera vez rastrea estos artefactos y prácticas culturales hasta sus primeras apariciones.

La incertidumbre sobre si los artefactos prehistóricos norteamericanos pueden identificarse con seguridad como dados, sin criterios objetivos, ha impedido que se hayan realizado intentos previos para llevar a cabo esta tarea. Este problema se aborda en esta investigación mediante la elaboración de un estudio detallado de la forma, estructura, tamaño y atributos físicos de los artefactos, para identificar dados prehistóricos, basada en atributos diagnósticos compartidos entre 293 conjuntos de dados históricos de los nativos americanos documentados en el compendio de Stewart Culin, de 1907, Games of the North American Indians (Juegos de los indígenas norteamericanos), y el uso de esta prueba para buscar artefactos coincidentes en el registro arqueológico norteamericano publicado.

Los resultados sugieren que los dados, los juegos de azar y las apuestas han sido una característica persistente de la cultura nativa americana durante los últimos 12,000 años, y que los dados más antiguos fueron hallados en depósitos del Pleistoceno tardío, en contextos Folsom de Wyoming, Colorado y Nuevo México. Estos dados del Pleistoceno preceden a sus homólogos más antiguos del Viejo Mundo por milenios.

Estos hallazgos sugieren que los antiguos pueblos nativos norteamericanos poseían un conocimiento práctico básico del azar, la aleatoriedad y la probabilidad, y que, en consecuencia, fueron pioneros en la naciente comprensión y explotación de estos conceptos por parte de la humanidad.

La evidencia sugiere que los grupos nativos americanos de las Grandes Llanuras occidentales de Norteamérica fabricaban dados de dos caras (lotes binarios) y los utilizaban como agentes aleatorios en juegos de azar y apuestas.

Esta evidencia proviene de los depósitos de Folsom en los yacimientos de Agate Basin, Lindenmeier y Blackwater Draw, en Wyoming, Colorado y Nuevo México, donde artefactos cuidadosamente elaborados exhiben las características distintivas de los dados históricos nativos americanos documentados por Culin en 1907. Estos artefactos de Folsom son milenios anteriores a los dados más antiguos conocidos actualmente en el Viejo Mundo.

Estas ilustraciones muestran parte de cómo eran los juegos de azar. (Foto Prensa Libre: ortesía del Departamento de Antropología de la Universidad de Wyoming)



El investigador describe que la importancia de este hallazgo se ve reforzada por el hecho de que la invención de los dados y los juegos de azar es reconocida por los historiadores de las matemáticas y la ciencia como un hito importante en la evolución del reconocimiento y la comprensión de la naturaleza probabilística del universo físico y las regularidades observables que lo sustentan.

Los juegos de azar y apuestas de los nativos americanos representan prácticas culturales de notable antigüedad y persistencia, que han sobrevivido y prosperado hasta el presente. Lantiguos juegos de azar y apuestas de los nativos americanos resultaron altamente adaptativos para los grupos que los practicaban, al actuar como “tecnologías sociales de integración” que permitieron a grupos dispares, con poca o ninguna relación preexistente, interactuar, intercambiar bienes, información y parejas, y forjar nuevos vínculos sociales.