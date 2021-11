Un asteroide pasó rozando la Tierra sin que los astrónomos lo detectaran

Un asteroide del tamaño de un frigorífico se acercó a 3.000 kilómetros de la Tierra –sobre la Antártida– este 24 de octubre sin que los astrónomos lo supieran hasta horas después de su desaparición.

Desde el punto de vista cósmico, estuvo muy cerca, incluso más cerca que algunos satélites. Según la trayectoria de la roca espacial, conocida como asteroide 2021 UA1, fue el tercer asteroide que más se acercó al planeta sin llegar a chocar con él, informó CNET.

El objeto celeste tenía un diámetro de solo dos metros, lo que significa que si se hubiera acercado a nuestro planeta probablemente se habría quemado en nuestra atmósfera.

Los científicos no se percataron del asteroide 2021 UA1, porque se acercó al lado diurno de la Tierra desde la dirección del sol, por lo que el visitante, comparativamente tenue y pequeño, pasó desapercibido hasta unas 4 horas después de pasar por su punto más cercano.

“La razón por la que el sobrevuelo del planeta fue tan sorprendente fue porque estaba detrás del sol, viniendo del cielo diurno, por lo que no se pudo descubrir antes de la aproximación más cercana”, tuiteó Tony Dunn, un astrónomo que dirige el sitio web Orbitsimulator.

Newly-discovered #asteroid 2021 UA1 missed Antarctica by only 3000 km Sunday evening.

It came from the daytime sky, so it was undiscoverable prior to closest approach.https://t.co/Y0zY7mAYue pic.twitter.com/R9VpMo2X9G

— Tony Dunn (@tony873004) October 27, 2021