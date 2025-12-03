Navidad en Guatemala: Los platillos tradicionales que llenan de sabor y alegría las fiestas de fin de año

Las fiestas de fin de año en Guatemala se celebran con alegría, luces y convivencia, pero también con deliciosos platillos y bebidas. Los tamales y el ponche son emblemáticos de la temporada navideña, aunque existen otros aperitivos que tampoco pueden faltar.

Según diversas fuentes, los tamales, los paches, la pierna de cerdo horneada, el pavo y el lomo relleno son las principales opciones para el plato fuerte de estas festividades, siendo el tamal la más popular en el país.

Los tamales pueden prepararse con carne de cerdo, pollo u otras aves; también existen versiones elaboradas con chocolate.

Cada familia posee su propia receta para estos platillos, por lo que los ingredientes y métodos de preparación suelen variar. A continuación, compartimos algunas recetas y tutoriales de creadores de contenido guatemaltecos para que pueda prepararlas paso a paso.

1. Tamales navideños guatemaltecos

Los tamales guatemaltecos navideños se elaboran a base de masa, recado y la carne de preferencia. El tamal es un alimento de origen mesoamericano que, en ocasiones, incorpora vegetales, frutas deshidratadas y salsas compuestas de ingredientes tanto nativos como de herencia hispanoárabe, según explica Ericka Sagastume en el ensayo Los tamales, un alimento ancestral.

Compartimos una receta práctica y sencilla para elaborar tamales en casa durante esta temporada.

2. Ponche de frutas

Piña, manzana y ciruelas son apenas algunos de los ingredientes de esta fiesta de frutas convertida en bebida. Según información del Ministerio de Cultura y Deportes, su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles traían frutas deshidratadas provenientes del Medio Oriente para preparar bebidas calientes.

Además, los españoles incorporaron frutas traídas por ellos y otros ingredientes locales, dando origen a una de las bebidas más exquisitas del país.

3. Chocolate caliente

En muchas mesas guatemaltecas no puede faltar el chocolate caliente. Existen versiones artesanales y otras más prácticas, según el gusto y las posibilidades de cada comensal. Si busca una opción artesanal, compartimos una receta que puede servirle de guía.

4. Pavo relleno

Aunque los tamales suelen ser el plato fuerte más popular, algunas familias optan por sustituirlos con pavo relleno. Si desea preparar esta receta, se recomienda seguir paso a paso su elaboración, ya que requiere mayor cocción y cuidados especiales. Presentamos una receta tomada del canal digital Cocinando con Vilma.

5. Uvas, manzanas y otros aperitivos

Además de los platillos preparados en casa, no pueden faltar ciertas frutas en la mesa como parte de la tradición navideña. Las manzanas y las uvas se consumen habitualmente en estas fechas. De acuerdo con la tradición popular, las doce uvas del Año Nuevo simbolizan los deseos para el próximo ciclo.