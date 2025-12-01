Regresa la magia de la Navidad al Museo del Ferrocarril con nuevas fechas del recorrido en el tren iluminado

En noviembre, el Museo del Ferrocarril organizó dos recorridos en tren con una duración aproximada de una hora. Esta actividad tendrá lugar nuevamente durante diciembre.

Según información oficial del recinto, el 7 y 13 de diciembre los guatemaltecos podrán disfrutar de un cálido recorrido por el museo, con estaciones mágicamente ambientadas para compartir un momento inolvidable en familia.

Añaden que también podrán deleitarse con un recorrido en tren que va desde la Estación Central hasta la Estación La Ermita, en la zona 6 capitalina, de ida y vuelta.

“Un recorrido en el Tren Iluminado que nos transportará hacia los bellos momentos en familia. Te invitamos a visitarnos con atuendos según la temática de cada día”, indica el recinto en sus redes sociales.

Fecha

Se efectuará en dos fechas diferentes: domingo 7 y sábado 13 de diciembre de 2025.

Hora

19:30 horas

Lugar

Museo del Ferrocarril (FEGUA), zona 1 capitalina

Precios

Q100 adultos

Niños de 5 a 10 años: Q50

Menores de 4 años: gratis, acompañados de un adulto

Recomendaciones

Se sugiere asistir puntualmente. Habrá estacionamiento en la 10ª avenida y 21 calle, zona 1 (Portón azul - FEGUA). La tarifa única de parqueo es de Q25.00.

Considere que no se efectúan reembolsos ni reposiciones. “No se hacen cambios de fechas ni de horarios; al no presentarse, no se realiza reembolso ni reposición de boletos”, indica el Museo.

