Regresa la magia de la Navidad al Museo del Ferrocarril con nuevas fechas del recorrido en el tren iluminado

El Museo del Ferrocarril informó sobre nuevas fechas para que las familias guatemaltecas disfruten del recorrido en tren durante diciembre de 2025.

Museo del Ferrocarril en Guatemala

El Museo del Ferrocarril ofrece distintas actividades para las familias guatemaltecas tanto en Navidad como durante otras épocas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En noviembre, el Museo del Ferrocarril organizó dos recorridos en tren con una duración aproximada de una hora. Esta actividad tendrá lugar nuevamente durante diciembre.

Según información oficial del recinto, el 7 y 13 de diciembre los guatemaltecos podrán disfrutar de un cálido recorrido por el museo, con estaciones mágicamente ambientadas para compartir un momento inolvidable en familia.

Añaden que también podrán deleitarse con un recorrido en tren que va desde la Estación Central hasta la Estación La Ermita, en la zona 6 capitalina, de ida y vuelta.

“Un recorrido en el Tren Iluminado que nos transportará hacia los bellos momentos en familia. Te invitamos a visitarnos con atuendos según la temática de cada día”, indica el recinto en sus redes sociales.

Fecha

Se efectuará en dos fechas diferentes: domingo 7 y sábado 13 de diciembre de 2025.

Hora

19:30 horas

Lugar

Museo del Ferrocarril (FEGUA), zona 1 capitalina

Precios

  • Q100 adultos
  • Niños de 5 a 10 años: Q50
  • Menores de 4 años: gratis, acompañados de un adulto
Recomendaciones

  • Se sugiere asistir puntualmente. Habrá estacionamiento en la 10ª avenida y 21 calle, zona 1 (Portón azul - FEGUA). La tarifa única de parqueo es de Q25.00.
  • Considere que no se efectúan reembolsos ni reposiciones. “No se hacen cambios de fechas ni de horarios; al no presentarse, no se realiza reembolso ni reposición de boletos”, indica el Museo.

