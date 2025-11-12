La magia de la Navidad llega al Museo del Ferrocarril: todo sobre el recorrido en tren que iluminará la ciudad de Guatemala

El Museo del Ferrocarril anunció que los domingos 23 y 30 de noviembre organizarán recorridos en tren con una duración aproximada de una hora, según informaron.

El trayecto se dirigirá hacia la estación Ermita, y la entrada al evento incluye una fotografía digital tomada en el set fotográfico del lugar.

Según el Sistema de Información Cultural, el Museo del Ferrocarril presenta una exhibición de forma permanente que muestra al público la historia ferroviaria del país y expone piezas antiguas como locomotoras, vías férreas y equipos de carga utilizados durante el siglo XX.

Durante la visita al recinto, los guatemaltecos pueden apreciar artículos ferroviarios que permiten explorar acontecimientos importantes de la historia económica e industrial de Guatemala.

Además de entrar en contacto con la historia, los visitantes pueden sumarse a actividades como este recorrido mágico que se suma a los eventos que dan la bienvenida a la época navideña este 2025.

Fecha

Domingos 23 y 30 de noviembre de 2025

Horarios

23 de noviembre : 19.30 horas

: 19.30 horas 30 de noviembre: 18.30 y 19.30 horas

Lugar

9ª avenida A 18-03, zona 1, ciudad de Guatemala

Precio

Adultos : Q100

: Q100 Niños : Q50

: Q50 Niños de 4 años o menos: entrada gratuita

Tarifas de parqueo

Vehículos : Q25

: Q25 Motocicletas : Q20

: Q20 Según el Museo del Ferrocarril, habrá parqueo disponible en la 10ª avenida y 21 calle, zona 1.

Reservaciones

Puede comprar boletos en las instalaciones del Museo del Ferrocarril, de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 horas. También puede comunicarse al WhatsApp 3994-1310.

