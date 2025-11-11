Eventos en Guatemala: 7 actividades familiares en ciudad capital durante noviembre de 2025

Entre villancicos, melodías de temporada y distintos eventos en Guatemala, inicia la época de fin de año, una de las más esperadas por chicos y grandes en nuestro país.

Algunas familias optan por acercarse a los diversos centros comerciales aledaños a su área para empezar las compras de temporada. Además de escoger los regalos, algunos lugares ofrecen espectáculos navideños gratuitos para celebrar el comienzo de una de las épocas más hermosas del año.

Según información de los diferentes centros comerciales guatemaltecos, habrá inauguraciones de la temporada navideña en estos recintos. Cabe mencionar que las actividades son aptas para todo público.

Si desea asistir, se sugiere tomar nota de las fechas, horarios y distintas rutas para evitar el congestionamiento vial. Compartimos algunos de los eventos que se efectuarán entre el 14 y el 30 de noviembre en Ciudad de Guatemala y localidades cercanas.

Eventos en Guatemala para la temporada navideña 2025

Viernes 14 de noviembre

Inauguración de Navidad en Plaza Madero Próceres. El evento iniciará a las 17 horas. “Disfruta de talleres, actividades para toda la familia, degustaciones y sorpresas que te encantarán”, informaron los organizadores del evento en sus redes sociales.

Sábado 15 de noviembre

Inauguración navideña en Spazio, zona 15. Las actividades de temporada comenzarán alrededor de las 10 horas. Además, habrá otros eventos durante la época de fin de año en dicho centro comercial.

Las actividades de temporada comenzarán alrededor de las 10 horas. Además, habrá otros eventos durante la época de fin de año en dicho centro comercial. Inauguración de Navidad en Deco City. El sábado 15 y domingo 16 habrá diferentes actividades en Deco City, entre las que destacan la fogata navideña y el espectáculo de luces. Ambas se efectuarán el día 15.

El sábado 15 y domingo 16 habrá diferentes actividades en Deco City, entre las que destacan la fogata navideña y el espectáculo de luces. Ambas se efectuarán el día 15. Encendido del Árbol Gallo. Un año más, el Obelisco será el punto de reunión para una de las actividades más esperadas de la temporada navideña. La inauguración del Árbol Gallo 2025 tendrá lugar a las 19 horas.

Sábado 22 de noviembre

Inauguración de Navidad en El Encuentro, San José Pinula. Este evento tendrá lugar a las 18 horas en ambas sedes del centro comercial: San José Pinula (Guatemala) y Palín (Escuintla).

Domingo 30 de noviembre

Luces Campero. El Campo Marte se llenará de luz y color una vez más durante la víspera de diciembre gracias a la Noche de los Deseos. El evento iniciará desde las 14:30 horas y habrá comida, música y otras sorpresas, según los organizadores.

El Campo Marte se llenará de luz y color una vez más durante la víspera de diciembre gracias a la Noche de los Deseos. El evento iniciará desde las 14:30 horas y habrá comida, música y otras sorpresas, según los organizadores. Carrera Navideña en el parque Las Américas. Este evento deportivo tendrá lugar desde las 7 horas y será a beneficio de Corre X Tu Abuelito, de acuerdo con la información oficial de la actividad.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en los eventos.