Desfiles Navideños, Mapping en la Catedral Metropolitana y otras actividades gratuitas para disfrutar durante la temporada de fin de año

La época navideña llega acompañada de una serie de actividades que reúnen a los guatemaltecos en distintos puntos de la ciudad y del país. Si desea aprovechar esta temporada, existen múltiples opciones programadas para los próximos días que prometen despertar el espíritu navideño en cada hogar.

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala (Muniguate), entre noviembre y diciembre se desarrollará una variada agenda de actividades a las que podrá asistir con familiares y amigos, para iniciar una época que inspira unión, alegría y paz en muchos hogares.

“Estos son espacios que se generan para que los vecinos de la Ciudad de Guatemala tengan dónde compartir con su familia, pero, sobre todo, que disfruten de una buena temporada y un feliz fin de año”, comenta Rocío Penados, representante de Muniguate.

Penados añade que entre las actividades previstas destacan el Mapping de la Catedral Metropolitana, los Desfiles Navideños, el Festival Navideño frente a la Plaza de la Constitución y una actividad especial en el Mapa en Relieve.

Actividades gratuitas durante la temporada navideña 2025

1. Desfiles Navideños

Según Muniguate, se programaron 25 recorridos como parte del Desfile Navideño 2025, los cuales recorrerán distintos puntos de la ciudad capital hasta el 8 de diciembre.

Cada día, se publican en las redes sociales de la Municipalidad de Guatemala los recorridos correspondientes para que los guatemaltecos puedan estar informados, ya sea para participar en la actividad o para tomar vías alternas en caso de no asistir.

El Desfile Navideño recorrerá distintos lugares de la ciudad capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

2. Festival Navideño de la Ciudad

Desde 2012, el Festival Navideño ilumina la Plaza de la Constitución durante la temporada de fin de año. De acuerdo con la comuna capitalina, la inauguración del Festival tendrá lugar el 21 de noviembre.

Si desea disfrutar de sus atracciones, puede visitar la Plaza de la Constitución del 22 de noviembre al 22 de diciembre, en horario de 10:00 a 22:00 horas. Entre las amenidades destacan la Pista Granizada frente a la Catedral Metropolitana, el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño.

El Festival Navideño reúne a distintas familias guatemaltecas en un ambiente de convivencia entre vecinos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

3. Mapping frente a la Catedral Metropolitana

El Mapping Navideño hará brillar la Catedral Metropolitana del 19 al 22 de diciembre, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, informó Muniguate. Durante esta actividad, podrá disfrutar de distintas proyecciones temáticas sobre este icónico edificio de la zona 1 capitalina.

La Catedral Metropolitana será el escenario del mapping navideño, un espectáculo visual apto para todo público. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

4. Desfile Navideño de Bandas

Además de los desfiles en distintos puntos de la ciudad, los guatemaltecos podrán disfrutar de las melodías interpretadas por bandas musicales de colegios y agrupaciones invitadas.

Se estima que más de 50 bandas participarán en el Desfile Navideño de Bandas, que se realizará el 14 de diciembre, con un recorrido desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad de Guatemala.

La temporada navideña viene con una serie de eventos para toda la familia (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

5. Mapa en Relieve

El Mapa en Relieve abrirá sus puertas con la actividad “Navidad Encantada”, un recorrido iluminado con figuras, fogatas, espacios para fotografías y opciones gastronómicas. El evento se llevará a cabo del 29 de noviembre al 21 de diciembre.

A diferencia de otras actividades, esta tendrá un costo de Q5 para visitantes nacionales y Q25 para extranjeros, según la Municipalidad.

