Más de 50 agrupaciones darán vida al desfile navideño de bandas en la ciudad capital

La Municipalidad de Guatemala anunció este 10 de noviembre las distintas actividades navideñas que se efectuarán durante este fin de año. Entre estas se encuentra el desfile navideño de bandas, en el que participarán tanto colegios como otras agrupaciones de la ciudad, confirmó Rocío Penados, gerente de Desarrollo Social de la comuna capitalina.

El desfile navideño de bandas tendrá lugar desde el parque Jocotenango hasta la Municipalidad, y contará con la participación de más de 50 agrupaciones musicales.

Según la entidad organizadora, cada integrante de las bandas aportará un juguete, con el propósito de recaudar un estimado de cuatro mil regalos para la tradicional cena navideña que se celebrará el 24 de diciembre del 2025 en el parqueo municipal.

Cabe agregar que la cena navideña reúne a más de seis mil vecinos para compartir tamales, ponche y momentos de convivencia con los demás asistentes.

Fecha

14 de diciembre del 2025

Lugar

Del parque Jocotenango a la Municipalidad de Guatemala, zona 1 capitalina

Precio

Actividad libre y gratuita

