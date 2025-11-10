Festival Navideño en Plaza de la Constitución 2025: cuándo comienza, horarios y otras novedades

Junto con otras actividades navideñas, la Municipalidad de Guatemala informó que este año se organizará nuevamente el tradicional Festival Navideño, que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la comuna capitalina, el Festival Navideño se inaugurará el próximo viernes 21 de noviembre, para iniciar oficialmente el 22 del mismo mes. Este festival finalizará el 22 de diciembre del 2025.

Dentro de las actividades inaugurales del festival habrá un concierto a cargo de la Big Band y de la Marimba Orquesta de la Municipalidad de Guatemala, señala Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social de dicha comuna.

Asimismo, se presentará el Nacimiento Monumental en el marco del festival y habrá funciones de cine familiar en el Portal de la Sexta, a las 11, 14, 17 y 20 horas, respectivamente.

Otras novedades

Marroquín relata que el festival se organiza desde el 2012, aunque cada año presenta novedades para el público. En el 2025, los visitantes podrán disfrutar de la tradicional pista de hielo, el tobogán congelado y nuevas sorpresas, como el Expreso Polar.

“Tendremos también infinidad de conciertos, hay unos juegos de realidad virtual (…) Tenemos variedad de atractivos para todos los vecinos”, indica.

De acuerdo con Rocío Penados, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala, esta y otras actividades son gratuitas. Penados invita a la población a formar parte de dichos eventos navideños, y recalca que se trata de espacios de convivencia vecinal.

“Son espacios que se generan para que los vecinos de la Ciudad de Guatemala tengan dónde compartir con su familia”, comenta.

Fecha

Inauguración: 21 de noviembre

Festival: Del 22 de noviembre al 22 de diciembre del 2025

Hora

Inauguración: 19 horas

Festival: De 10 a 22 horas

Lugar

Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina

Precio

Actividad gratuita

