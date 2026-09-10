11 de septiembre del 2026: más de 100 actividades patrias complicarán el tránsito en la capital; conozca las rutas alternas

Guatemala se prepara para conmemorar los 205 años de la Independencia. Entre desfiles, antorchas y actividades cívicas y culturales, la capital será uno de los puntos donde se prevé mayor movimiento vehicular durante las celebraciones.

Amílcar Montejo, vocero de Emetra, informó que este viernes 11 de septiembre el tránsito podría presentar dificultades en diversos puntos de la capital debido a las actividades relacionadas con las fiestas de Independencia.

Para este viernes están contemplados desfiles de bandas escolares, actividades cívicas y el encendido del fuego patrio en la capital. Según Montejo, los eventos se acercarían a 100.

Algunos centros educativos podrían utilizar calles y rutas para realizar las primeras antorchas o para el paso de los desfiles. Además, en otros puntos se desarrollarán actividades culturales, como la Noche de Teatro del Museo del Ferrocarril y el Concierto de Independencia.

Por ello, las autoridades de tránsito emitieron una serie de recomendaciones a los conductores ante las posibles complicaciones en la movilidad y señalaron algunas de las zonas que podrían registrar mayor carga vehicular serán: Zona 1, 2, 3 y 6.

Para regular el tránsito, Montejo informó que las autoridades implementarán un operativo para agilizar la movilidad por medio de vías alternas en sectores como:

La avenida Elena

Bulevar La Asunción

Calle Martí

Puente Olímpico

Corredor vehicular de la Primera Calle (abarca las zonas 1 y 2 y un sector de la zona 6)

Montejo explicó que este corredor vehicular irá desde el sector del Tribunal Supremo Electoral y continuará por el parque Isabel la Católica, el Cerrito del Carmen, el templo La Candelaria y el área de la avenida Las Victorias.