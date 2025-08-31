Escenario
12 películas para reírse en una tarde de lluvia
Comedias románticas de todos los tiempos que no pasan de moda y le harán pasar un rato divertido.
Young couple having fun while watching TV and struggling about remote controller at home.
Una tarde de lluvia es ideal para quedarse en casa y disfrutar de una buena película.
Si busca reír, ver una comedia romántica es la solución.
Incluímos 12 de las películas más recomendadas del género comedia romántica.
Las hay de diferente décadas, seguro le harán reír y revivirá alegres momentos.
Películas para reír en una tarde de lluvia
La proposición, 2009
Veala en Disney Plus
27 vestidos, 2008
Disponible en Disney+
Si yo tuviera 30, 2004
Disponible en HBO Max
50 primeras citas/ Como si fuera la primera vez, 2004
Disponible en Claro TV, Netflix, Google Play, Amazon Prime Video y Apple TV
Love Actually, 2003
Disponible en Apple TV
Cómo perder a un chico en 10 días, 2003
Disponible en Claro TV, Google Play películas y Apple TV
El diario de Bridget Jones, 2001
Disponible en Netflix
Mejor imposible, 1997
Disponible en HBO Max
La boda de mi mejor amigo, 1997
Véala en Amazon Prime Video, Google Play películas y Apple TV
Jerry Maguire, 1996
Disponible en HBO Max
Pretty Woman, 1990
Véala en Disney+
Desayuno con diamantes, 1961
Disponible en Apple TV y Google Play películas