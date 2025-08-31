12 películas para reírse en una tarde de lluvia

Escenario

Comedias románticas de todos los tiempos que no pasan de moda y le harán pasar un rato divertido.

12 películas para reír en una tarde de lluvia

Una tarde de lluvia es ideal para quedarse en casa y disfrutar de una buena película.

Si busca reír, ver una comedia romántica es la solución.

Incluímos 12 de las películas más recomendadas del género comedia romántica.

Las hay de diferente décadas, seguro le harán reír y revivirá alegres momentos.

Películas para reír en una tarde de lluvia

La proposición, 2009

Veala en Disney Plus

27 vestidos, 2008

Disponible en Disney+

Si yo tuviera 30, 2004

Disponible en HBO Max

50 primeras citas/ Como si fuera la primera vez, 2004

Disponible en Claro TV, Netflix, Google Play, Amazon Prime Video y Apple TV

Love Actually, 2003

Disponible en Apple TV

Cómo perder a un chico en 10 días, 2003

Disponible en Claro TV, Google Play películas y Apple TV

El diario de Bridget Jones, 2001

Disponible en Netflix

Mejor imposible, 1997

Disponible en HBO Max

La boda de mi mejor amigo, 1997

Véala en Amazon Prime Video, Google Play películas y Apple TV

Jerry Maguire, 1996

Disponible en HBO Max

Pretty Woman, 1990

Véala en Disney+

Desayuno con diamantes, 1961

Disponible en Apple TV y Google Play películas

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Peliculas y series

