La Era de Hielo: Punto de ebullición es el título de la nueva aventura de Disney

La sexta entrega de La Era de Hielo  ya tiene nombre y revela trama y fecha de lanzamiento, según el anuncio hecho en el Destination 23 en Orlando, donde también se dieron a conocer otros estrenos que tendrá Disney.

Cada entrega de La Era del Hielo es una aventura para reír. (Foto Prensa Libre: tomada de IMDB)

La Era de Hielo se ha caracterizado por presentar simpáticas aventuras, y esta nueva película de la franquicia de Disney no será la excepción.

Durante la función Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, celebrada el sábado en Orlando, Florida, se anunció el título oficial de la nueva cinta: La Era de Hielo: Punto de ebullición (Ice Age: Boiling Point).

Esta es una actividad especial para los miembros Gold de D23, el Club Oficial de Fans de Disney, que del 29 al 31 de agosto celebra su evento más importante del año, con invitados especiales.

Según la sinopsis oficial, La Era de Hielo: Punto de ebullición será “una aventura alocada llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido”.

La nueva entrega emociona con la presentación del bebé de Scrat (el roedor) y hace un guiño a la calentamiento global.

Aunque originalmente se esperaba que se lanzara en diciembre de 2026. Se conoció que el estreno está previsto para el 5 de febrero de 2027.

Entre las voces principales figuran Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary y Simon Pegg.

La entrega anterior se estrenó en 2016, bajo el título La Era de Hielo: Choque de mundos. La primera película se lanzó en 2002 y presentó a Manny, el mamut; Sid, el perezoso; y Diego, el tigre dientes de sable.

Otros estrenos de Disney

En la actividad de Destination 23 también se dio a conocer que Los Increíbles llegará con su tercera entrega en 2028.

Hexed llegará el 25 de noviembre de 2026, se anunció.

Y se presentaron avances de Toy Story 5 y la escena inicial de Zootopia 2.

