13 de octubre de 1960: Teodoro Palacios Flores establece récord de salto  

Extraordinaria fue la actuación de Teodoro Palacios Flores en el estadio escolar Mario Camposeco de la ciudad de Quezaltenango, que tuvo lugar el sábado 27 de los corrientes. En forma sensacional logró superar el récord Panamericano, Centroamericano y Nacional del salto de altura al vencer la varilla en 2 metros 10 centímetros y 5 milímetros.

El récord panamericano era de 2 metros, 9 centímetros, 4 milímetros, por Charles Dumas en los III juegos Panamericanos realizados en Chicago el año pasado, en los cuales Palacios quedó cuarto con 1.98 metros. El centroamericano es de 1.91 metros del propio Palacios Flores fijado en Caracas en enero de 1959 y el nacional era 2.02.8 metros que logró el año pasado.

Con esta actuación el campeón de ébano corroboró sus condiciones de magnífico saltador y de paso abrió las puertas para participar en el primer campeonato iberoamericano que se realizará en Chile en octubre de este año.

Indescriptible fué la alegría que invadió a los directivos, cronistas deportivos quezaltecos, público asistente, escolares y especialmente a su entrenador Ciril V. Thomas.

El logro de una hazaña histórica en el deporte nacional

El evento se realizó en una fosa que había estado en malas condiciones pero la repararon a tiempo. La varilla se colocó inicialmente a 1.59 metros y desde que pasó esa marca mínima se comenzó a subir a 1.75, después a 1.90 y 1.95, preciso momento cuando Palacios Flores pidió que se le pusiera a 2 metros. Cundió la emoción ya que en la historia deportiva de Quezaltenango, era primera vez que tenían oportunidad de admirar a un saltador intentando pasar la varilla a esa altura.

Hizo el primer intento y lamentablemente fracasó pero en su segundo la venció ampliamente; se le puso 2.04 metros y en el primer intento la venció; en 2.07 metros fracasó al primer intento pero lo salvó en el segundo y se llegó al momento culminante sensacional, cuando la varilla se colocó a 2.10.05.

Palacios Flores, fracasó en el primero y segundo salto, pero cuando sólo le quedaba un chance lo hizo de tal forma que la pasó limpiamente. De inmediato el público y directivos reunidos en el estadio escolar Mario Camposeco, lo premiaron con un nutrido aplauso que duró varios minutos.

Inquirimos y un directivo de la federación nacional de atletismo nos informó que la altura que pasó Palacios Flores será reconocida como récord nacional; toda vez que hay suficientes testigos.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Crónica textual del reportero de Deportes publicada en el ejemplar #256.