26 de junio de 1974: Se inaugura puente El Incienso y Anillo Periférico

Con la presencia de gran cantidad de público que se congregó para presenciar la ceremonia, fue inaugurado ayer por el presidente Arana Osorio el puente El Incienso, calificado como obra monumental del actual régimen.

El acto fue presidido, además del gobernante, por ministros de Estado, altos funcionarios y jefes militares, miembros del cuerpo diplomático e invitados.

Fue significativo que la inauguración del puente El Incienso atrajera la atención de gran cantidad de personas particularmente de los estratos humildes, que se hicieron presentes en la inauguración.

El presidente Arana pronunció un discurso, expresándose en los siguientes términos: “Aunque por motivaciones políticas algunos se han empeñado en negar la obra realizada por mi gobierno, está a la vista del pueblo la realización”.

—Este puente —dijo el general Arana— es un sueño de más de cincuenta años que mi gobierno ha vuelto realidad. No solo agilizará el tránsito, sino es una obra que el pueblo sabrá apreciar porque es de él.

El puente tiene 390 metros de longitud, 25 de ancho, seis pistas, altura máxima sobre el fondo de 135 metros, un arriate central de 30 centímetros de ancho, acera de 1.80 metros y 18 lámparas de 35 mil lumens. El costo total de la obra es de Q4 millones 650 mil.

El proyecto vial que comenzó en 1971

Un valor aproximado de Q20 millones tendrá el anillo periférico de la ciudad, de acuerdo con lo informado ayer por el ingeniero Roberto de la Cerda, jefe de la sección de Programación y Costos, de la Dirección de Obras de la Municipalidad.

Los estudios de la planificación completa del proyecto que comprenden análisis económico de suelos, búsqueda de la mejor línea y planificación topográfica, se iniciarán el primero de julio. El jefe de Planificación y Costos dijo que el proyecto es uno de los más ambiciosos del alcalde Manuel Colom Argueta y que por su complejidad y costo, no sería obra que pudiera realizarla una sola administración. —Sin embargo —dijo el funcionario— la actual administración edilicia está empeñada en avanzar.

Seis meses después

“Se ha concluido casi el proyecto del anillo periférico Bran-Martí-Calle San Juan”, declaró el alcalde Manuel Colom Argueta en entrevista el 30 de diciembre de 1971. “Estas obras son parte de un plan aprobado por la municipalidad, que implica un sistema gradual de vías, propiciando una forma de desplazamiento menos gravosa que la existente hasta ahora”.

*Nota textual de la edición 6995 con información de nota publicada en la edición 6245

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.