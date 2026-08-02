3 de noviembre de 1988: Huracán Mitch azota Guatemala

Dolor, muerte y destrucción seguía dejando ayer la tormenta tropical Mitch. Al cierre de esta edición la cifra de muertos superaba los 93, aunque conforme avanzaba la noche aumentaban las víctimas y se teme que el número se incremente con la llegada de reportes de los departamentos.

Las autoridades departamentales han evacuado a 46 mil personas, especialmente en Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Petén y Chiquimula, mientras que en la capital fueron trasladadas unas dos mil 500 que se encontraban en zonas de riesgo, reportó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El presidente Álvaro Arzú anunció ayer que el estado de calamidad pública y la alerta roja continúan por tiempo indefinido en todo el país.

Impacto humano

Escenas de dolor se vivieron la madrugada de ayer en las áreas marginales de la capital, como consecuencia de los derrumbes y deslaves que dejaron 55 muertos, 70 lesionados y dos mil 53 evacuados.

Blanca Estela Girón, de 33 años, del asentamiento Santa Luisa, zona 3, expresó: “De milagro salimos de nuestra vivienda, pues teníamos mucho miedo. No podíamos dejar la casa porque estaba oscuro y llovía muy fuerte. Oímos un retumbo y fue en la madrugada cuando nos dimos cuenta de que era un derrumbe”.

Esta es una de las muchas experiencias que narraron ayer vecinos de 16 colonias periféricas.

“Nos salvamos de milagro. Salimos de nuestra casa a la una de la mañana. Después, el derrumbe se llevó todo”, relató Oswaldo Blanco, en Mixco.

Herlindo Aldana López, 40, sobrevivió a uno de los seis derrumbes de la ruta a Ciudad Quetzal. “Caminábamos, como a las 5.15, cuando vimos cómo se nos venía encima un paredón. Gracias a Dios salimos ilesos”, expresó. En Amatitlán se informó de al menos 15 desaparecidos por el desbordamiento del río Michatoya. Unas 216 casas quedaron destruidas, informaron los Bomberos Municipales.

Al cierre de esta edición se encontraban en la morgue judicial los cuerpos de 55 personas, entre niños y adultos, que perecieron soterradas, aunque se cree todavía se podrían localizar otros cadáveres bajo el lodo y los escombros.

Las colonias más afectadas en la capital fueron Santa Luisa y Trinidad, en el barranco de la zona 3, con 21 muertos, donde las tareas de rescate se tornaron difíciles, por el terreno inclinado. Hubo personas que se negaron a evacuar para cuidar sus pertenencias, lo cual les llevó a la muerte.

Destrucción vial

Se considera que la reparación de la red vial del país no estará concluida en su totalidad sino hasta finales de año, mientras que los 25 puentes dañados serán reconstruidos. “El paso en las carreteras será restablecido en 48 horas; sin embargo, necesitamos varias semanas de intenso trabajo para recuperarlas, y estimamos que a finales de año estarán como antes”, indicó Fritz García-Gallont, ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. Las vías interrumpidas están situadas en Escuintla, Quetzaltenango —con más de 25 derrumbes—, Chiquimula, Izabal y Zacapa, explicó.

Contingentes de ayuda han sido enviados por países amigos para los damnificados en albergues.

*Con información de la edición 15,352

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.