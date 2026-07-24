4 de febrero de 1976: Terremoto golpea a Guatemala

En medio minuto, la muerte segó la vida de miles de personas en la madrugada del miércoles 4 de febrero. Los mayores estragos se produjeron en ocho colonias de la zona 3, en el sector El Gallito. Las colonias asoladas por el fenómeno natural fueron Santa Lucía, El Milagro, Trinidad, Buena Vista, Santa Isabel, las dos que llevan el nombre de El Recuerdo, El Esfuerzo y La Bendición, de las cuales fueron extraídos numerosos cadáveres.

El número exacto de muertos no se ha logrado establecer porque aún siguen buscando soterrados en una gran extensión del barranco, donde existe solamente arena fina que están removiendo constantemente en busca de más víctimas. Centenares de viviendas, en un noventa por ciento de adobe, fueron derribadas en las zonas 2, 3 y 6 pero las consecuencias fueron mayores en las colonias de la zona 3, ya que muchas covachas se precipitaron al barranco.

Caso heroico

Telma Pérez Alvarado, de 14 años, murió bajo una vivienda en la 24 avenida y 8a. calle, zona 6. Ya había salido a la calle junto con sus familiares, pero se acordó de un niño que se había quedado dormido y regresó a sacarlo. Logró llegar hasta él y lo lanzó hacia la calle, segundos antes de quedar ella bajo la vivienda. Su acto heroico le costó la vida.

Miles de heridos

En el Hospital General San Juan de Dios no se tiene un dato exacto, pero el personal ha trabajado constantemente. Indicaron que pasa de diez mil el número. Debido a que son numerosas las personas que han sido llevadas por cuerpos de rescate, y otros por sus familiares, los heridos han sido atendidos en el patio y los corredores de la emergencia y aun así hace falta espacio para alojarlos. Colchonetas se colocan en cualquier espacio que deja otro herido menos afectado, para prestarle ayuda a los nuevos que llegan.

Miles de viviendas son destruidas o afrontan graves daños tras el terremoto de 1976. Se contabilizan más de 22 mil muertos y 90 mil heridos. Chimaltenango fue uno de los departamentos más golpeados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desbandada

Pacientes que estaban en el hospital el 4 de febrero abandonaron el hospital a las 8 de la mañana, por el susto del sismo. Indicaron que es más agradable morir rodeado de sus seres queridos, que estar encamado y sin posibilidad de abandonar el lugar en los momentos de mayor peligro.

“Guatemala está golpeada, mas no herida de muerte”

El presidente de la República, general Kjell Laugerud García, relató por radio y televisión un panorama desolador de lo que pudo observar personalmente durante el prolongado recorrido que hizo por todo el país. “Hemos sido castigados, mas no vencidos. El sismo afectó los 326 municipios que conforman toda la República. Toda Guatemala está golpeada, mas no herida de muerte”.

“A Guatemala la sacaremos adelante, no solo porque tenemos la obligación de hacerlo sino porque tenemos la voluntad y el deseo... Como presidente y como guatemalteco estaré a la cabeza en toda jornada, en todo esfuerzo que haya de hacerse para llevar el auxilio aun a los lugares más lejanos. Necesitamos del concurso, de la ayuda, la buena fe y buena voluntad de todos. Pido no perder la fe y la calma, ni dejarse llevar de bolas malintencionadas”.

*Textos de 3 notas de la edición 7479, extra del 5 de febrero.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.