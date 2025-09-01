5 imágenes para colorear la marimba de Guatemala

5 imágenes para colorear la marimba de Guatemala

Descargue estas imágenes para que sus hijos o estudiantes puedan colorear la marimba de Guatemala.

María Alejandra Guzmán

Marimba

El Día de la Marimba se celebra el 20 de febrero en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La marimba de Guatemala es uno de los símbolos patrios del país. Además de sus melodiosas notas, representa historia e identidad para los guatemaltecos.

En 1999, el Congreso de la República aprobó el Decreto 31-99, artículo 171, en el que se declara a la marimba, instrumento nacional por excelencia, como símbolo patrio, según información del Legislativo.

En el libro La marimba guatemalteca, el maestro Léster Godínez puntualiza que este instrumento fusiona elementos culturales de nuestro continente, así como de África y Europa, de acuerdo con información del Congreso de la República.

Datos hemerográficos de Prensa Libre indican que la marimba se fabrica con madera del árbol de hormigo, de origen prehispánico. Asimismo, se consigna que el 12 de febrero del 2015 fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante las fiestas patrias se interpretan melodías en marimba en distintos actos. Si necesita imprimir un dibujo de este instrumento, compartimos cinco opciones para que elija la que mejor se ajuste a sus necesidades y las de los niños.

Tanto las imágenes como los recursos en archivo PDF provienen de diversas fuentes locales e internacionales.

Imágenes para colorear la marimba de Guatemala

Marimba 1Download
marimba para colorearDownload
marimba para colorear Download
marimba para colorear 4Download
marimba para colorearDownload

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Prensa Libre