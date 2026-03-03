Escenario
50 años del Irtra Petapa: horarios de desfiles, conciertos y show de luces en marzo
El Irtra Petapa celebrará su aniversario con una programación especial que incluye ampliación de horario los sábados del 7 al 29 de marzo, así como actividades para toda la familia.
El Irtra Petapa tendrá horarios nocturnos para celebrar su 50 aniversario. (Foto Prensa Libre: cortesia M. Pacay)
Durante marzo, el Irtra Petapa está de fiesta con una celebración llena de alegría, emoción y sorpresas especiales. Los sábados del 7 al 29 de marzo extenderá su horario y tendrá diversidad actividades el fin de semana.
El Mundo Petapa, uno de los más visitados de Guatemala, fue inaugurado el 26 de marzo de 1976. El complejo cuenta con juegos mecánicos, teatro, zoológico y áreas verdes para compartir con amigos y familia.
Se recomienda verificar la vigencia del carné antes de llegar. Esta revisión puede hacerse en el sitio web del Irtra.
En las redes sociales se han destacado las actividades programadas para el mes.
Programa y horarios:
De miércoles a viernes, el horario es de 9 a 17 horas. Durante marzo, el horario de los sábados se extiende a las 19 horas.
Sábados 7, 14, 21 y 28
- 10 a 12 horas
Show infantil familiar (La Ceiba)
- 12 horas
Desfile con carrozas, bandas y personajes
- 14 a 16 horas
Fiesta latina
- 15.30 horas
Desfile con carrozas, bandas y personajes
- 16 a 18 horas
Clarinete (recorrido por el parque)
- 16 a 18.30 horas
Fever Jazz (La Ceiba)
- 17.30 horas
Desfile con carrozas, bandas y personajes
- 18.45 horas
Show de luces (cierre del parque)
El show también se presentará los sábados de abril.
Domingos 8, 15, 22 y 29
- 10 a 12 horas
Show infantil familiar (La Ceiba)
(No se realiza el domingo 22)
- 12 horas
Desfile con carrozas, bandas y personajes
- 14 a 16 horas
Tropi Jazz (La Ceiba)
- 15.30 horas
Desfile con carrozas, bandas y personajes
- 16 a 18 horas
Duarte Band (La Ceiba)
- 16 a 18 horas
Clarinete (recorrido por el parque)
- 17 horas
Desfile con carrozas, bandas y personajes
Lugar:
Avenida Petapa y 42 calle, zona 12
Tarifas de ingreso sin carné
Niños
Q50
(Hasta 1.40 metros de estatura)
Adultos
Q100
(Más de 1.40 metros de estatura)
Adulto mayor
Q50
(60 años en adelante)
Juegos electromecánicos
Brazalete
Q60
(Para uso personal e ilimitado)
Pasaporte
Q60
(Válido para 12 juegos; se puede compartir)
Juegos de arcada
Q5
