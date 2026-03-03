50 años del Irtra Petapa: horarios de desfiles, conciertos y show de luces en marzo

Durante marzo, el Irtra Petapa está de fiesta con una celebración llena de alegría, emoción y sorpresas especiales. Los sábados del 7 al 29 de marzo extenderá su horario y tendrá diversidad actividades el fin de semana.

El Mundo Petapa, uno de los más visitados de Guatemala, fue inaugurado el 26 de marzo de 1976. El complejo cuenta con juegos mecánicos, teatro, zoológico y áreas verdes para compartir con amigos y familia.

Se recomienda verificar la vigencia del carné antes de llegar. Esta revisión puede hacerse en el sitio web del Irtra.

En las redes sociales se han destacado las actividades programadas para el mes.

Programa y horarios:

De miércoles a viernes, el horario es de 9 a 17 horas. Durante marzo, el horario de los sábados se extiende a las 19 horas.

Sábados 7, 14, 21 y 28

10 a 12 horas

Show infantil familiar (La Ceiba)

Show infantil familiar (La Ceiba) 12 horas

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Desfile con carrozas, bandas y personajes 14 a 16 horas

Fiesta latina

Fiesta latina 15.30 horas

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Desfile con carrozas, bandas y personajes 16 a 18 horas

Clarinete (recorrido por el parque)

Clarinete (recorrido por el parque) 16 a 18.30 horas

Fever Jazz (La Ceiba)

Fever Jazz (La Ceiba) 17.30 horas

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Desfile con carrozas, bandas y personajes 18.45 horas

Show de luces (cierre del parque)

El show también se presentará los sábados de abril.

Domingos 8, 15, 22 y 29

10 a 12 horas

Show infantil familiar (La Ceiba)

(No se realiza el domingo 22)

Show infantil familiar (La Ceiba) (No se realiza el domingo 22) 12 horas

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Desfile con carrozas, bandas y personajes 14 a 16 horas

Tropi Jazz (La Ceiba)

Tropi Jazz (La Ceiba) 15.30 horas

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Desfile con carrozas, bandas y personajes 16 a 18 horas

Duarte Band (La Ceiba)

Duarte Band (La Ceiba) 16 a 18 horas

Clarinete (recorrido por el parque)

Clarinete (recorrido por el parque) 17 horas

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Lugar:

Avenida Petapa y 42 calle, zona 12

Tarifas de ingreso sin carné

Niños

Q50

(Hasta 1.40 metros de estatura)

Adultos

Q100

(Más de 1.40 metros de estatura)

Adulto mayor

Q50

(60 años en adelante)

Juegos electromecánicos

Brazalete

Q60

(Para uso personal e ilimitado)

Pasaporte

Q60

(Válido para 12 juegos; se puede compartir)

Juegos de arcada

Q5

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

