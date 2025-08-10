75 años: la historia de Snoopy, Charlie Brown y sus amigos

Escenario

75 años: la historia de Snoopy, Charlie Brown y sus amigos

En 2025 esta la historieta de Peanuts con las historias de Charlie Brown, Snoopy y sus amigos cumple 75 años.

|

Charles M. Schulz fue el creador de Snoopy en 1950. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 2 de octubre de 1950, Charles M. Schulz presentó una nueva tira cómica con un improbable héroe de cabeza redonda, "El bueno de Charlie Brown", así nació Peanuts.

En 2025, el universo de Peanuts celebra 75 aniversario de la creación de Charles Schulz y de toda la pandilla de personalidades que se han unido al reparto: Linus y su hermana mayor Lucy; el pianista Schröder; Sally; Franklin; sin olvidar a Peppermint Patty, Marcie, Pigpen (y su famosa nube de polvo) y muchos más. Sin duda, el más famoso ha sido Snoopy, un perro beagle.

Los beagles son considerados una raza de perros inteligentes, alegres y extrovertidos, pero también tiene una naturaleza bastante traviesa, como se identifica este personaje.

Los personajes de Carlitos han mantenido su vigencia y su personalidad por más de 75 años. En 2015, Snoopy recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, apenas unos días antes del estreno de la cinta Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Película.

LECTURAS RELACIONADAS

"Los músicos de Bremen": la obra que celebra la unión y el compañerismo llega al teatro en el Festival de Junio 2025

Members of the National Modern and Folkloric Ballet of Guatemala perform the traditional Mayan Q'eqchi' dance "El Paabanc" at the Miguel Angel Asturias Cultural Centre in Guatemala City, on August 7, 2022. - The dance "El Paabanc", whose tradition is celebrated by the indigenous people of the Q'eqchi' Mayan ethnic group in the department of Alta Verapaz, in northern Guatemala, was declared as "Intangible Cultural Heritage of the Nation", according to a report published on August 4 by the Sports and Culture Ministry. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Festival de Junio 2025: Qué es y por qué se celebra

La historia

La página oficial del cómic explica que desde sus humildes comienzos en solo siete periódicos estadounidenses, Peanuts ha crecido hasta convertirse en una de las tiras cómicas más querida de la historia, sino en un verdadero fenómeno global.

Aparece en miles de periódicos de todo el mundo; en especiales clásicos y en nuevas series de transmisión en Apple TV+; y en aplicaciones móviles, producciones teatrales, largometrajes y libros (cientos de ellos).

Peanuts ha inspirado atracciones de parques temáticos, proyectos de arte público y todo tipo de productos de consumo, desde pijamas hasta máquinas para hacer palomitas de maíz.

Snoopy incluso ha ido al espacio gracias a un Acuerdo de la Ley Espacial entre Peanuts Worldwide y la NASA.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Snoopy And The Peanuts Gang (@snoopygrams)

A lo largo de 2025, Peanuts celebrará su 75 aniversario con una serie de "Momentos Memorables": entretenimiento nuevo y clásico, exposiciones y actividades internacionales, colaboraciones y mucho más.

El 2025 es conocido también como “El año de Snoopy”, el 15 de agosto se estrenará en Apple TV Snoopy Presents: A Summer Musical, el primer musical animado de Peanuts en 30 años.

La historia transcurre en un campamento de verano que está a punto de cerrar por falta de asistentes y Snoopy y Woodstock descubren un mapa del tesoro que los lleva a un cofre con instrumentos y fotografías de antiguos conciertos.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Comics 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre