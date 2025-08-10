75 años: la historia de Snoopy, Charlie Brown y sus amigos

El 2 de octubre de 1950, Charles M. Schulz presentó una nueva tira cómica con un improbable héroe de cabeza redonda, "El bueno de Charlie Brown", así nació Peanuts.

En 2025, el universo de Peanuts celebra 75 aniversario de la creación de Charles Schulz y de toda la pandilla de personalidades que se han unido al reparto: Linus y su hermana mayor Lucy; el pianista Schröder; Sally; Franklin; sin olvidar a Peppermint Patty, Marcie, Pigpen (y su famosa nube de polvo) y muchos más. Sin duda, el más famoso ha sido Snoopy, un perro beagle.

Los beagles son considerados una raza de perros inteligentes, alegres y extrovertidos, pero también tiene una naturaleza bastante traviesa, como se identifica este personaje.

Los personajes de Carlitos han mantenido su vigencia y su personalidad por más de 75 años. En 2015, Snoopy recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, apenas unos días antes del estreno de la cinta Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Película.

La historia

La página oficial del cómic explica que desde sus humildes comienzos en solo siete periódicos estadounidenses, Peanuts ha crecido hasta convertirse en una de las tiras cómicas más querida de la historia, sino en un verdadero fenómeno global.

Aparece en miles de periódicos de todo el mundo; en especiales clásicos y en nuevas series de transmisión en Apple TV+; y en aplicaciones móviles, producciones teatrales, largometrajes y libros (cientos de ellos).

Peanuts ha inspirado atracciones de parques temáticos, proyectos de arte público y todo tipo de productos de consumo, desde pijamas hasta máquinas para hacer palomitas de maíz.

Snoopy incluso ha ido al espacio gracias a un Acuerdo de la Ley Espacial entre Peanuts Worldwide y la NASA.

A lo largo de 2025, Peanuts celebrará su 75 aniversario con una serie de "Momentos Memorables": entretenimiento nuevo y clásico, exposiciones y actividades internacionales, colaboraciones y mucho más.

El 2025 es conocido también como “El año de Snoopy”, el 15 de agosto se estrenará en Apple TV Snoopy Presents: A Summer Musical, el primer musical animado de Peanuts en 30 años.

La historia transcurre en un campamento de verano que está a punto de cerrar por falta de asistentes y Snoopy y Woodstock descubren un mapa del tesoro que los lleva a un cofre con instrumentos y fotografías de antiguos conciertos.