“Abusó de ellas cientos de veces”: Cuál es la acusación contra R. Kelly por explotación sexual de menores

R. Kelly enfrenta señalamientos de abusos contra menores perpetrados en los años 90. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Kelly, detenido la semana pasada en Chicago, compareció en un tribunal de esa ciudad, una de las dos -junto a Nueva York- donde enfrenta cargos federales por explotación sexual de menores y pornografía infantil.

Vestido con un traje naranja y con los tobillos esposados, el músico de R&B se declaró no culpable de todos los cargos ante un juez federal, Harry Leinenweber.

Ese magistrado decidió negarle la posibilidad de fianza después de que la Fiscalía subrayara la gravedad de sus presuntos crímenes y asegurara temer que Kelly se fugara del país si era liberado antes de su juicio.

“Estamos hablando de niñas que estaban en el séptimo y octavo grado”, es decir, que tenían 12 o 13 años, dijo el fiscal adjunto de EE.UU., Angel Krull, durante la audiencia, según el diario The Chicago Tribune.

“Y no pasó una o dos veces. Abusó sexualmente de ellas cientos de veces antes de que cumplieran 18”, añadió.

Kelly, de 52 años, está acusado en Chicago y Nueva York de abusar de una docena de víctimas desde la década de 1990, pero los fiscales creen que se aprovechó de muchas más menores que aún no han sido identificadas, de acuerdo con Krull.

Según el texto de la acusación en Nueva York, Robert Sylvester Kelly -su nombre real- era el líder de un grupo de mánagers, guardaespaldas, conductores y asistentes que, a cambio de beneficios personales y financieros, reclutaban a mujeres y niñas para que realizaran “actividades sexuales ilegales” con él.

Estas personas, que “no toleraban la discrepancia” y “aislaban” de su familia a las supuestas víctimas para que fueran “dependientes” de Kelly financieramente, se encargaban de facilitarle las relaciones sin revelar que tenía una enfermedad de transmisión sexual, y producían pornografía infantil.

El cantante ya había llamado la atención de las autoridades hace tiempo, y cuando tenía 27 años, se casó de manera ilegal con la cantante Aaliyah, que entonces solo tenía 15 años.

En 2002 se supo de un vídeo en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto en el juicio por ese caso, en el que se le acusaba de pornografía infantil.

No está claro cuál de los dos casos federales contra Kelly cobrará preeminencia: el de Nueva York podría acarrear penas más altas, por lo que es posible que los fiscales se pongan de acuerdo para juzgarle allí, pero el cantante ya está detenido en Chicago y allí tiene abierto otro caso por asalto sexual a mujeres.

De momento, el juez de Chicago ha programado una nueva audiencia para el 4 de septiembre, y una posibilidad es que el cantante responda a sus cargos en Nueva York vía teleconferencia.

Pero si el magistrado que lleva el caso neoyorquino no acepta esa opción, Kelly tendrá que desplazarse hasta Brooklyn bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) para declararse culpable o no culpable, indicó el Tribune.