“Acapulco”: la serie en la que Eugenio Derbez trata de “poner el dedo en la llaga” en algunos de los problemas que acarrea México

La segunda temporada, que distribuye Apple TV+, retoma la acción en el primer día de 1985 y Derbez rememora sus problemas familiares, laborales y amorosos.

“Es una serie que habla de cómo un muchacho pobre de México llega a ser un hombre visionario que se hace millonario”, resumió el actor.

Derbez, quien también es conocido por su faceta de comediante y productor, se mostró especialmente satisfecho con la segunda temporada.

“El trabajo que hicieron los escritores con la historia, como tejieron a los personajes e integraron a los nuevos. Es infinitamente mejor que la primera, con mucha más comedia e historia”, dijo.

Con ella, el mexicano explicó que buscaron hacer una serie que pudiese reunir a toda la familia en torno al televisor y que huyese de los tópicos de violencia, balazos, narcos y sexo.

“Muestra la parte linda de México, no la que muestran los noticieros. Que (los espectadores) vean que tenemos cosas buenas y positivas. Para mí, como mexicano, eso era muy importante”, subrayó.

La serie retrata la vida en la década de los ochenta en Acapulco, situada en el occidental estado de Guerrero y una de las ciudades vacacionales por excelencia de México, aunque ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de las últimas décadas.

Retrato de una ciudad que ya no existe

Uno de los puntos de partida de la serie fueron los recuerdos de infancia del propio Derbez en Acapulco, donde pasaba temporadas en verano.

“Acapulco tenía una dualidad. Podías ir con tu familia y pasar todo el día en la playa y luego irte a dormir, o de ahí irte a la vida nocturna, con las mejores fiestas y los peores excesos”, rememoró.

Entonces era un lugar que reunía a “las estrellas de Hollywood, la monarquía mundial y turistas”, y ahora es hogar del crimen organizado y la corrupción.

“Me da mucha tristeza saber que ya no es lo que era antes y que lo hayan dejado caer en eso. Cada vez hay menos turismo, cada vez es más complicado ir allá”, lamentó.

Reflejo de los problemas actuales

El mexicano, conocido por producciones como Hombre al agua (2018), Milagros del cielo (2016) o Al derecho y al derbez, dijo que la nueva temporada de Acapulco trata de “poner el dedo en la llaga” en algunos de los problemas presentes y pasados que acarrea México.

Como a través de una de las nuevas protagonistas, Isabel, quien trabaja en un pequeño restaurante que reparte comida a los ricos residentes de Las Colinas y que odia el poder de los americanos y los turistas en México.

Preguntado por la posibilidad de que la gentrificación en las grandes ciudades y lugares turísticos despierte un sentimiento similar en la sociedad mexicana, Derbez lamentó que en la Ciudad de México “desalojen condominios completos de familias que viven ahí para rentarlo por Airbnb”.

“Es una realidad que estamos viviendo y que creo que la serie lo refleja”, indicó.

Fractura de hombro en 17 pedazos

Eugenio Derbez sufrió hace meses un accidente que le rompió el hombro y el brazo en cerca de 17 pedazos, por lo que tuvo que someterse a una operación “complicada” y sin garantías de recuperar la movilidad.

“El doctor me dijo que posiblemente no podría levantar el brazo más allá de los ojos, pero he estado trabajando como un loco para desafiar a los doctores y voy mejor de lo que esperaban”, comentó.

Así, dijo que espera que la lesión no le afecte en su vida ni en futuros trabajos.

“Prometo que voy a lograr un 90% de recuperación”, vaticinó.