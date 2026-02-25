Escenario

Actividades gratuitas en La Teca: lectura para niños y poesía este fin de semana

La Teca, biblioteca para todos, ha preparado dos actividades especiales para este fin de semana; una de ellas dedicada a los niños.

Las actividades del fin de semana son gratuitas y están dirigidas a niños y adultos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El sábado 28 de febrero, a las 15 horas, Delmy Felipe, la encantadora de cuentos, recibirá a los niños a partir de los 4 años para compartir el espacio Saboreando libros, donde se hará la lectura y presentación de "Los tamales de Juanita".

El domingo 1 de marzo, a las 11.30 horas, los amantes de la literatura podrán disfrutar de un espacio de lectura de poesía y cuento corto.

Se contará con la participación de María Fernanda Ruiz y Jhunny Tasejo, moderados por Gerson González. Además, el micrófono quedará abierto para quienes deseen compartir algún poema o cuento corto.

Ambas actividades se llevarán a cabo en La Teca, biblioteca para todos, ubicada en la 12 calle 6-25 B, zona 1. La entrada es gratuita.

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

Sábado, a las 15 horas

Domingo, a las 11:30 horas

La Teca, biblioteca para todos, ubicada en la 12 calle 6-25 B, zona 1.

Ingreso libre.

