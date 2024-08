El universo creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien ha entusiasmado a miles de seguidores con la serie The Lord of the Rings: The Rings of Power (El señor de los anillos: los anillos del poder) porque la mítica ficción cuenta con una premisa que descansa en la eterna lucha entre el bien y el mal con personajes que “tratan de encontrar su lugar en la Tierra Media”, el ficticio continente donde ocurren los hechos.