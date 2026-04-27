“Aka Charlie Sheen”: el documental de Netflix que revela sobre su vida, adicciones y el rechazo a Karate Kid

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“Aka Charlie Sheen”: el documental de Netflix que revela sobre su vida, adicciones y el rechazo a Karate Kid

Después de siete años lejos de las adicciones, el actor Charlie Sheen presenta su historia en el documental "Aka Charlie Sheen", donde aborda sus problemas de adicción, su vida personal y decisiones clave en su carrera.

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El actor estadounidense Charlie Sheen presenta su nueva serie en Netflix. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

El actor estadounidense Charlie Sheen en el reciente documental en Netflix habla de las intimidades de su vida. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Actualmente, un documental en Netflix titulado Aka Charlie Sheen presenta los inicios del actor y parte de su vida personal, así como sus problemas con la drogadicción y una vida desenfrenada.

Charlie Sheen nació el 3 de septiembre de 1965 en la ciudad de Nueva York. Es hijo del actor reconocido Martin Sheen y de Janet Sheen.

Su padre es de ascendencia española e irlandesa, mientras que su madre, cuya familia es originaria de Kentucky, tiene raíces inglesas y escocesas. Desde temprana edad, Charlie mostró interés por la actuación influenciado por la carrera de su padre. A los nueve años obtuvo un pequeño papel en la película The Execution of Private Slovik (1974). En 1977, estuvo en Filipinas durante el rodaje de Apocalypse Now (1979), donde su padre sufrió un ataque al corazón casi fatal.

Durante su etapa en Santa Monica High School, Charlie tuvo dos grandes intereses: la actuación y el béisbol. Su primer papel importante fue en la película Jóvenes defensores (1984). Más adelante, protagonizó la serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio, 2003), donde interpretó a un personaje mujeriego e irresponsable cuya vida cambia con la llegada de su sobrino. La serie fue un éxito y revitalizó su carrera.

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NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: Charlie Sheen attends a conversation for his new book "The Book Of Sheen" with David Duchovny at 92NY on September 08, 2025 in New York City. Dominik Bindl/Getty Images/AFP (Photo by Dominik Bindl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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En 2002, contrajo matrimonio con la actriz Denise Richards, a quien conoció durante el rodaje de Good Advice (2001). En marzo de 2004 nació su hija Sam, y poco después se anunció un nuevo embarazo. Se ha casó tres veces: con Donna Peele, Denise Richards y Brooke Mueller.

En una entrevista, Charlie Sheen explicó las razones por las que su padre, Martin Sheen, y su hermano, Emilio Estevez, no participan en el documental. Según relató, su padre vio el proyecto, pero decidió no formar parte, aunque le gustó. “Prefiero aparecer joven y bien en esta película que como soy ahora; no necesitas a este hombre mayor en tu proyecto”, le habría dicho.

Por su parte, el director del documental, Andrew Renzi, indicó que la ausencia de su hermano, Emilio Estevez responde a la intención de centrar la historia únicamente en Charlie Sheen.

El actor también aborda en el documental sus adicciones, relaciones controversiales y decisiones profesionales, incluyendo proyectos que no aceptó, como el papel en Karate Kid, que finalmente fue interpretado por Ralph Macchio.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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