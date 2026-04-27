“Aka Charlie Sheen”: el documental de Netflix que revela sobre su vida, adicciones y el rechazo a Karate Kid

Actualmente, un documental en Netflix titulado Aka Charlie Sheen presenta los inicios del actor y parte de su vida personal, así como sus problemas con la drogadicción y una vida desenfrenada.

Charlie Sheen nació el 3 de septiembre de 1965 en la ciudad de Nueva York. Es hijo del actor reconocido Martin Sheen y de Janet Sheen.

Su padre es de ascendencia española e irlandesa, mientras que su madre, cuya familia es originaria de Kentucky, tiene raíces inglesas y escocesas. Desde temprana edad, Charlie mostró interés por la actuación influenciado por la carrera de su padre. A los nueve años obtuvo un pequeño papel en la película The Execution of Private Slovik (1974). En 1977, estuvo en Filipinas durante el rodaje de Apocalypse Now (1979), donde su padre sufrió un ataque al corazón casi fatal.

Durante su etapa en Santa Monica High School, Charlie tuvo dos grandes intereses: la actuación y el béisbol. Su primer papel importante fue en la película Jóvenes defensores (1984). Más adelante, protagonizó la serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio, 2003), donde interpretó a un personaje mujeriego e irresponsable cuya vida cambia con la llegada de su sobrino. La serie fue un éxito y revitalizó su carrera.

En 2002, contrajo matrimonio con la actriz Denise Richards, a quien conoció durante el rodaje de Good Advice (2001). En marzo de 2004 nació su hija Sam, y poco después se anunció un nuevo embarazo. Se ha casó tres veces: con Donna Peele, Denise Richards y Brooke Mueller.

En una entrevista, Charlie Sheen explicó las razones por las que su padre, Martin Sheen, y su hermano, Emilio Estevez, no participan en el documental. Según relató, su padre vio el proyecto, pero decidió no formar parte, aunque le gustó. “Prefiero aparecer joven y bien en esta película que como soy ahora; no necesitas a este hombre mayor en tu proyecto”, le habría dicho.

Por su parte, el director del documental, Andrew Renzi, indicó que la ausencia de su hermano, Emilio Estevez responde a la intención de centrar la historia únicamente en Charlie Sheen.

El actor también aborda en el documental sus adicciones, relaciones controversiales y decisiones profesionales, incluyendo proyectos que no aceptó, como el papel en Karate Kid, que finalmente fue interpretado por Ralph Macchio.