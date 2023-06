Al estilo de Marvel: Fanáticos de Peso Pluma comparten imagen de cómo se vería La Doble P si fuera Spider-Man

Los miembros del club aprovecharon el lanzamiento de la nueva película de Spider-Man Across the Spider-Verse para producir una versión del artista en el papel de Peter Parker; sin embargo, no es el único famoso que cuenta con su SpiderVerso, pues son varios los que se han sumado a esta tendencia, entre los que resaltan: Guillermo del Toro, Selena Williams y Bad Buny.

Para lograr esta recreación animada, los artistas digitales plasmaron la típica “mueca” de Peso Pluma, donde se ve al cantante sacar la lengua y a la vez sonreír. Adicionalmente, se personalizó el traje de Spider-Man, dándole un color verde que resalta las cadenas de oro que utiliza el artista y su característico cabello revuelto.

El dije de Spider-Man

Peso Pluma se caracteriza por usar varias joyas en sus presentaciones musicales, entre las que resalta una gruesa cadena de oro que contiene un dije en forma del superhéroe Spider-Man. Esta pieza fue elaborada por la joyería Bagliori, que afirmó en sus redes sociales que cada joya pesa aproximadamente medio kilo de oro y que fueron un regalo para el cantante por parte del Prajin Music Group a Hassan, por su primer Sold Out en los Estados Unidos.

El costo del dije y de la cadena ronda cerca de los $ 500 mil, (aproximadamente Q 3 millones, 908 mil).

El emotivo mensaje de Bizarrap

La colaboración de Peso Pluma y BZRP conocida como PESO PLUMA || BZRP Music Sessions #55, no ha sido la más exitosa de Bizarrap, pero logró alcanzar el top #1 a nivel mundial en Spotify. Ante esto, el DJ compartió a través de sus redes sociales un mensaje de emoción para La Doble P.