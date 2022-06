“Al final del día mi papá es un ícono y tiene una de las giras más grandes del mundo”: El mensaje con el que Adria reconoce el legado de Ricardo Arjona

Lejos de destacar su trabajo como actriz, Adria recordó el apoyo familiar y reconoció el legado de Ricardo Arjona.

“El arte en sí, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Al final del día mi papá es un ícono y tiene una de las giras más grandes del mundo y llena todos los conciertos”, dijo Adria acerca del cantautor guatemalteco.

Adria también indicó que Ricardo Arjona siempre la ha apoyado y que su respaldo ha sido vital en su carrera.

Lea más: De abogada a socia: Camille Vasquez obtiene ascenso tras ganar el juicio en el que Johnny Depp enfrentó a Amber Heard

“Mi padre siempre me ha dicho que el mundo es mi universidad y me dejó volar muy chiquita y muy temprano, sabiendo que me iba a perder y eso se lo agradezco mucho a él. Yo creo que mi papá me ha dado mucha libertad. Mi papá es un artista, es cool”, agregó.

Lea también: “Cuando vaya quiero verte”: los supuestos mensajes con los que Christian Nodal invitó a salir a una de sus admiradoras