Alec Baldwin: Los impactantes videos que captaron el momento del disparo accidental en el set de “Rust”

El oficial entra al lugar y empieza a desempacar los implementos médicos necesarios para atender a los heridos. Luego sale de la escena y solicita apoyo aéreo para trasladar a los miembros del equipo.

“Santa Fe 32, una mujer con disparo en el pecho, hombre con disparo en el estómago. Solicito vuelo aéreo“, se puede escuchar al oficial dando las indicaciones.

Regresa a la escena para preparar el transporte de los heridos en las camillas, uno de los oficiales presentes le informa que Souza se encuentra estable.

Momentos después, el personal sube a los heridos a las camillas, y son puestos en las ambulancias. Primero es transportada Hutchins y luego Souza.

El oficial se dirige después con Alec Baldwin y le explica que tiene que quedarse en el lugar para que explique la situación.

– “Hola, señor. Tengo entendido que usted se encontraba en la habitación en donde le dispararon a la mujer“, dice el oficial.

– Sí, yo era el que sostenía el arma. ¿Qué es lo que necesita?”, respondió Baldwin.

Minutos después se encuentra Baldwin con el oficial y otras dos personas explicando la situación ocurrida. Baldwin explica que todo estaba preparado, que la encargada de entregarle el arma se la había entregado completamente vacía.

La oficina de Sheriff del Condado de Santa Fe publicó todos los materiales asociados al accidente, incluyendo el clip de la escena grabada antes del disparo, en donde se puede observar a Alec Baldwin interpretando a su personaje.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7

— J.D. Miles (@jdmiles11) April 25, 2022