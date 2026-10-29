Altar de muertos de la Embajada de México también honra a guatemaltecos

Como ya es tradición, la Embajada de México en Guatemala abrió sus puertas para que los guatemaltecos pudieran compartir las coloridas tradiciones mexicanas alrededor del Día de Muertos. En su emblemático altar recordó a figuras tanto mexicanas como guatemaltecas que han fallecido.

Las instalaciones de la sede diplomática se transformaron en un espacio colorido en el que expertas maquillistas convertían en catrinas, calaveras o muertos vivientes a los visitantes que así lo solicitaban. Además, quienes llegaban eran recibidos por personajes propios de las tradiciones que se viven en México durante esta fiesta, inspirada en la conmemoración del Día de los Santos Difuntos de la Iglesia católica.

Los intensos colores anaranjado y amarillo de las flores de cempasúchil se extendieron por el recinto, cuyo punto central fue el gigantesco altar, que también sirvió de escenario para un variado concierto en el que se reunieron talentos de Guatemala y México.

Cientos de guatemaltecos y mexicanos disfrutaron del espectáculo presentado en el Altar de muertos de la Embajada de México. (Foto Prensa Libre: Facebook Embajada de México)

Recuerdos, nostalgia… y celebración

Antes de empezar la actividad, la embajadora Luz Elena Baños Rivas hizo un recorrido por el altar acompañada por Julio Solórzano Foppa y Yolanda Colom, ya que en el centro se exhibió un poema de Alaíde Foppa y, a un costado, estaban las imágenes de Juan Francisco Solórzano Foppa y otros miembros de su familia. En ese espacio también figuraba Mario Payeras, quien fue esposo de Yolanda Colom.

Al tomar la palabra y dar por inaugurado el evento, la embajadora Baños Rivas expresó su pésame por el fallecimiento de la activista de derechos humanos mexicoestadounidense Dolores Huerta, fundadora de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas de California, y a España por las víctimas del accidente ferroviario. La diplomática expresó: “Este año el altar está dedicado a nuestras mujeres, pero no es excluyente”. Agregó que en él se rinde tributo a “mexicanas y guatemaltecas que, por distintos motivos, guardan un lugar entrañable en nuestro corazón y en nuestra memoria colectiva. Es un altar inclusivo donde todos tienen un sitio especial”.

La embajadora de México en Guatemala, Luz Elena Baños Rivas, durante la inauguración del Altar de muertos. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Explicó que se recuerda “en principio a las mujeres víctimas de la violencia por medio de la obra La Catrina que está en el centro que está en el centro del altar y tiene el título Justicia para las mujeres en la parte superior de su sombrero”. La obra fue realizada por el artista Santos Vadillo.

Entre las mujeres destacadas a las que se recordó se encontraba Margarita Maza, de quien la embajadora destacó que “el gobierno de México dedicó 2026 para recordar y reconocer su papel durante la lucha de reforma en México y su trabajo ante la intervención extranjera a mediados del siglo XIX”.

Otra figura destacada fue Alaíde Foppa, poeta, escritora, activista, crítica de arte, profesora y traductora, a quien Baños Rivas calificó como “una figura relevante en la historia compartida de México y Guatemala”. Además de su fotografía, se colocaron algunos de sus versos sobre el altar.

“Hacemos un homenaje al talento artístico, al ímpetu rebelde y vanguardista de la mexicana Nahui Olin”, recalcó la embajadora. En el altar también figuraron las artistas guatemaltecas Antonia Clementina Matos y Rosa Elena Curuchich.

“No podemos olvidar a Rina Lazo, destacada muralista guatemalteca que forma parte de la historia de las artes plásticas de México entrelazando a los dos países por medio de la cultura”, recalcó la embajadora.

También se incluyó a Mariana Olzoff, una joven mexicana que vivió en Madrid a finales del siglo XIX, donde se convirtió en una luchadora contra la violencia que sufrían las mujeres marginadas.

Otros personajes incluidos fueron el muralista mexicano Arturo García Bustos y los guatemaltecos Miguel Ángel Asturias, Rodrigo Asturias, Luis Cardoza y Aragón, Mario Payeras y los integrantes de la familia Solórzano Foppa.

En un espacio del altar se colocó una fotografía de Juan Francisco Solórzano Foppa. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Sobre el altar también se exhibieron fotografías de familiares enviadas por el público mediante una dinámica. Además, se premió un concurso realizado en las escuelas República de México y Benito Juárez, que reciben apoyo de la embajada.

Ecos del recuerdo

El festejo, que también incluyó la venta de comida mexicana, estuvo marcado por la música. La primera en llegar al escenario fue la cantante guatemalteca Marián Corzo, quien afirmó que lleva ya seis años cantando en ese escenario. Se atavió como catrina e interpretó temas guatemaltecos y mexicanos como Amor eterno, La Llorona y Luna de Xelajú.

La cantante guatemalteca Marián Corzo interpretó canciones guatemaltecas y mexicanas ataviada con un traje de Catrina. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

La Marimba Femenina de Concierto Ixoquib’ Ajq’ojomab, del Ministerio de Cultura y Deportes, fue la segunda protagonista en el escenario y presentó una fusión de temas tradicionales, que incluyeron obras emblemáticas de compositores como Domingo Bethancourt y Paco Pérez, además de melodías mexicanas. Su presentación también incluyó Luna de Xelajú, interpretada vocalmente por Marián Corzo.

Para cerrar el concierto Ecos del recuerdo, llegó al escenario la cantante mexicana Anashel, quien presentó su espectáculo Entre flores de recuerdos, dedicado al Día de Muertos y que combina reflexiones, humor y canciones emblemáticas del cancionero mexicano como México lindo y querido, Como México no hay dos, Recuérdame y Viva México, entre otras.