Amal Clooney sorprende a George Clooney en su cumpleaños y él responde con humor

George Clooney y su esposa, Amal Clooney, asistieron el 11 de mayo al 50 aniversario de The King’s Trust, celebrado en el Royal Albert Hall de Londres.

Revistas internacionales destacaron que, durante el evento, la pareja reveló cómo celebró el cumpleaños del actor, quien cumplió 65 años el pasado 6 de mayo.

“Le sorprendí con varias cosas”, dijo Amal Clooney a Vogue y destacó que disfrazó de meseros a algunos de sus amigos. El reconocido actor continuó: “Sí, hizo que aparecieran algunos amigos míos... Es peligroso sorprender a alguien cuando tiene 65 años, porque podría desplomarse. Podría ser el final. Hay que tener mucho cuidado al sorprender a la gente. Pero bueno, sigo en pie”, bromeó.

La pareja se casó en el 2014 en Venecia. En el 2017 recibieron a sus hijos Alexander y Ella, quienes actualmente tienen nueve años. Ambos están implicados en la causa de los refugiados y en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

Clooney y su relación con Guatemala

En octubre del 2025, el periodista José Rubén Zamora fue reconocido en los premios Albies, un evento anual de recaudación de fondos de la Fundación Clooney para la Justicia (FCJ), que rinde homenaje a defensores de los derechos humanos. Los premios fueron creados por George y Amal Clooney para arrojar una luz protectora sobre individuos y grupos de todo el mundo que, asumiendo un gran riesgo personal, han dedicado sus vidas a luchar por la justicia.

En el 2020, HBO Max lanzó el documental El arte del asesinato político, que aborda el homicidio del activista de derechos humanos Juan Gerardi, ocurrido después del conflicto armado interno.

Según la sinopsis, la producción “sienta las bases para una poderosa batalla entre la justicia y la corrupción en este thriller político producido por George Clooney”.

El documental fue producido por Clooney y Grant Heslov, y dirigido por Paul Taylor. Está basado en el libro homónimo del escritor Francisco Goldman.

Gerardi fue asesinado dos días después de presentar el informe Guatemala: Nunca más. Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi), elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), entidad que dirigía desde 1989.

Clooney, embajador de la marca Nespresso, dijo en el 2020 sentirse “entristecido” al conocer las denuncias de trabajo infantil que enfrentaba la firma de café de la que es imagen, según un informe del programa documental británico Dispatches.

La investigación señala que Nespresso y Starbucks dependen de granos recolectados por niños que trabajan largas y “agotadoras” jornadas en Guatemala.

“Honestamente, me sorprendió y entristeció ver esta historia”, dijo Clooney en un comunicado enviado al diario USA Today.

En esa ocasión, la Asociación Nacional del Café (Anacafé) publicó un comunicado en el que reafirmó su política de cero tolerancia al trabajo infantil, al que calificó como “un flagelo que ha afectado a la niñez guatemalteca durante años”.

Además, exhortó a todos los actores vinculados a la cadena de producción del café a cumplir la norma nacional e internacional vigente.