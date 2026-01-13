Escenario
“Vivimos en una época cruel”: la postura de George Clooney a las críticas de Tarantino a varios actores
George Clooney habló sobre las críticas que el director Quentin Tarantino hizo a varios actores, entre ellos, a Paul Dano y Owen Wilson.
El actor estadounidense George Clooney asiste al estreno de «Jay Kelly» en la noche inaugural del AFI en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, California, el 23 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
El reconocido director de cine Quentin Tarantino se volvió tendencia luego de criticar a varios actores, como Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard. En concreto, Tarantino afirmó, en el caso de Dano, que era un actor "flojo".
Esto provocó numerosas reacciones negativas hacia el director, además de comentarios de otros actores que defendieron a Dano y compañía.
Recientemente, el actor George Clooney dio su postura ante la situación y dijo que sería "un honor" poder trabajar con ellos.
El actor dio estas declaraciones al aceptar el premio a mejor actor por la película Jay Kelly en los Movies for Grownups Awards.
"Es una película hecha por gente que ama a los actores, y eso es importante. Gente que conozco desde hace toda la vida… De hecho, la mayoría de ellos son actores. Siento una gran afinidad [por ellos] y no me gusta ver cómo la gente es cruel", afirmó Clooney.
"Vivimos en una época cruel y no hace falta que seamos crueles también", recalcó el actor.
No se trata de la primera vez que Tarantino critica a actores. En el 2024, criticó a George Clooney al decir que el actor "no era una estrella de cine".
"Quentin ha dicho algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco molesto con él", dijo Clooney en su momento al medio GQ.
