¿Amigos, pareja o socios? La foto de Shakira y Antonio de la Rúa desata especulaciones sobre su relación

Internautas han vuelto a colocar a la cantante colombiana Shakira en la conversación en redes sociales luego de que se revelara una nueva fotografía de la intérprete de "Dai, Dai" junto a su expareja Antonio de la Rúa.

La conversación en redes ha girado en torno a una supuesta reconciliación e, incluso, a que habrían retomado su relación amorosa. La imagen, compartida por el empresario George Nader, mostraría que se reunieron y posaron juntos.

Medios como Univisión destacan que, tras su ruptura con Gerard Piqué, paparazis han captado a ambos en distintas ocasiones, pero esta sería la primera vez que aparecen abrazados. En la fotografía se observa a Shakira, Antonio de la Rúa, George Nader y Tonino Mebarak, hermano de la artista.

Hasta el momento no se conoce el motivo de la reunión. El encuentro ha despertado el interés porque, en diciembre del 2025, el presentador Ángel Brito afirmó que ambos habrían retomado su relación.

En ese momento, el conductor de Bondi Live aseguró que hacía meses habían regresado e, incluso, que Shakira "está pagando la casa de los De la Rúa, en Uruguay".

Asimismo, Univisión señala que fue en agosto del 2025 cuando se les captó cenando con sus respectivos hijos en San Diego, lo que, según ese medio, "evidenció que conviven en familia".

Por otro lado, otra teoría sostiene que Shakira mantiene una relación con De la Rúa, pero no sentimental, sino profesional, ya que sería su mánager. Laura Fa y Lorena Vásquez afirmaron que ambos mantienen una relación laboral.

Además de Antonio de la Rúa, a la cantante también se le ha relacionado con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, conocido por su papel en El abogado de Lincoln. Los rumores surgieron luego de que ambos fueran vistos juntos en un restaurante de Los Ángeles.

Aunque se le ha vinculado con Antonio de la Rúa y con Manuel García-Rulfo, la colombiana afirmó en Suite 305, el pódcast de su amiga Lele Pons: "No tengo novio, no tengo nada... No hay tiempo de nada, no hay manera", confesó.

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa se han pronunciado sobre los rumores de una posible reconciliación ni han aclarado cuál es la naturaleza de su relación.