Antigua Guatemala recibe la gala de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025: el evento que premia lo mejor de la gastronomía regional

La Antigua Guatemala se convierte este 2 de diciembre en el epicentro culinario regional con la celebración de la 13 edición de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que tendrá lugar en Santo Domingo del Cerro. En este escenario se premiará a los chefs y restaurantes más destacados de la región latinoamericana.

Como cada año, la organización celebra el talento culinario de América Latina, por lo que se otorgarán 50 reconocimientos de la lista oficial de los 50 Best Restaurants, que, año con año, ha colocado en el ojo del público a sus ganadores.

El evento, que se celebrará por primera vez en Centroamérica, contará con una alfombra roja previa a la gala, donde chefs del ámbito internacional, comensales y periodistas gastronómicos rendirán homenaje a quienes han logrado reconocimiento.

Desde el 2013, Latin America’s 50 Best Restaurants busca exaltar la diversidad gastronómica de América Latina y promover el turismo culinario en la región. Para esta edición, el Latin America’s 50 Best Restaurants, conformado por 300 miembros, evalúa y destaca a lo mejor del panorama gastronómico.

En la edición del 2024, el restaurante argentino Don Julio ocupó el primer lugar de la lista. Guatemala también destacó en el evento, con los restaurantes Sublime (puesto 22) y Mercado 24 (puesto 39), representantes de la gastronomía nacional, que se espera continúen en esta edición dentro del listado.

Eventos previos a la ceremonia de premiación

Como antesala, se llevó a cabo el foro Un legado en cada plato, en el que chefs de varios países latinoamericanos compartieron sus trayectorias e inspiraciones. Entre ellos, Pablo Díaz, de Mercado 24, quien figuró en la lista del 2024.

En su ponencia, Díaz habló sobre su propuesta como un homenaje a la cocina guatemalteca tradicional, lo que lo llevó a profundizar en los ingredientes que utiliza, siendo él quien comparte con proveedores en el Mercado La Terminal el proceso de compra para crear sus platillos.

También participó Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, del restaurante Aguají (Sosúa), quien relató su camino desde República Dominicana hasta posicionar su cocina como expresión de las raíces culturales de su país.

La chef boliviana Marsia Taha Mohamed, del restaurante Arami en La Paz, compartió su trabajo con ingredientes de la Amazonía boliviana. Taha fue reconocida como Mejor Chef de Latinoamérica 2024 y Chef Estrella Emergente 2021 por esta misma organización.

Entre los invitados figuran también Ivan Ralston, del restaurante Tuju (São Paulo), y la colombiana Natalia Cocomá Hernández, de Oda (Bogotá), ambos con propuestas que han destacado a nivel internacional.

El 2 de diciembre, algunos de los chefs reconocidos participarán en un evento que los conectará con sus comensales: el Chef’s Feast, donde personajes de la talla de Sergio Díaz y Jocelyn Degollado (Sublime); Tomás Treschanski (Trescha, Buenos Aires); y Luiz Filipe Souza y Bianca Mirabili (Evvai, São Paulo) hablarán del entorno gastronómico.

También participarán Mayra Flores, Renato Kanashiro y Jorge Tomita (Shizen Nikkei, Lima), así como Jaime Torregrosa y Manuel Barbosa (Humo Negro, Bogotá).

Lista extendida

En la gala también se rendirá homenaje a quienes forman parte de la lista extendida de los premios (puestos 51 al 100), publicada el 18 de noviembre. Esta clasificación incluye 13 restaurantes nuevos en 11 ciudades y destaca la diversidad culinaria de 26 urbes de la región.

Restaurantes como El Papagayo, de Córdoba, regresaron a la lista. En esta edición, São Paulo lidera con más restaurantes en la clasificación ampliada, seguida por Buenos Aires, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Santiago.

Aunque aún no se ha revelado la lista oficial del 2025 de los primeros 50 puestos, y si Guatemala estará en ella, el colombiano Nicolás Solanilla, con su restaurante Ana, ubicado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, fue reconocido en la lista ampliada.

Solanilla también fue nombrado American Express One To Watch, por fusionar sus raíces con ingredientes guatemaltecos en su propuesta culinaria, siendo el primer restaurante de Guatemala galardonado dentro de la edición 2025.

Reconocimiento especial

En la ceremonia de este lunes 1 de diciembre, Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), entregó un reconocimiento especial a Ana Carlos, cineasta y productora, de quien destacó: “ha dado valor a la gastronomía ancestral”, así como a quienes hacen de su cultura algo vivo.

Carlos agradeció el premio y subrayó que Guatemala es un país bendecido por la naturaleza, lo que hace que su gastronomía ancestral sea única. Agradeció a quienes la han dejado entrar a sus cocinas y han compartido sus recetas para visibilizar la riqueza culinaria del país.

Un evento que podría impulsar la gastronomía guatemalteca

El director del Inguat resaltó que el evento ha puesto los reflectores internacionales sobre Guatemala, ya que la ciudad colonial ha recibido a los mejores chefs y a periodistas gastronómicos de talla mundial, lo que fortalece el propósito de posicionar al país como destino turístico gastronómico.

“Realizar este tipo de eventos de talla mundial —destacó Whitbeck— es importante para que Guatemala también se posicione como destino gastronómico”. Asimismo, subrayó que este encuentro es esencial para compartir ideas entre chefs locales e internacionales.