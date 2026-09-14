Antorchas 2026: a qué hora cierran los puntos de encendido del fuego patrio, lugares con mayor afluencia y rutas alternas en la capital

El 14 de septiembre es una jornada de celebración para los guatemaltecos, marcada por el recorrido de las antorchas, una tradición cívico-deportiva que anuncia en distintos puntos del país la conmemoración de la Independencia.

Esta actividad antecede a la celebración oficial de los 205 años de la Independencia de Guatemala y también puede ocasionar complicaciones viales, principalmente para quienes se movilizan por la capital.

Amílcar Montejo señaló en X que, pasadas las 14 horas, se habían registrado más de 100 movilizaciones de antorchas y desfiles en la capital. Asimismo, indicó que estas podrían aumentar después de las 16 horas.

Montejo explicó que se hicieron cambios en los operativos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para facilitar la circulación. Sin embargo, la afluencia de personas podría ocasionar complicaciones en el tránsito.

Ante la llegada masiva de personas a los puntos de encendido del fuego patrio y las dudas sobre una posible ampliación de los horarios, Montejo indicó a Prensa Libre que se mantiene el plan de cerrar los cinco puntos de encendido a las 18 horas.

En la Plaza del Obelisco se mantiene restringido el ingreso al lugar, que hasta el 2025 funcionó como punto de encendido.

Lea más: EN VIVO: antorchas, recomendaciones y otras actividades cívicas con motivo de la fiesta de Independencia

Puntos con mayor afluencia por las movilizaciones

Montejo explicó que el sector del Atlántico registra la mayor demanda. Le siguen las inmediaciones de los Campos del Roosevelt, la Municipalidad de Guatemala, Campo Marte y la Plaza de la Constitución.

Ante estas condiciones, indicó las rutas alternas que pueden utilizar los conductores:

Periférico hacia la Calle Martí

Periférico hacia la avenida Elena

Bulevar La Asunción hacia la parte alta de la zona 1

Primera calle del Tribunal Supremo Electoral

Puente Olímpico, que conecta el bulevar Lourdes con el Teatro Nacional

Calle Martí

Avenida El Cementerio

Puntos de encendido del fuego patrio que se recomienda evitar