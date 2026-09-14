Asueto del 15 de septiembre: actividades y lugares para visitar en familia o con amigos en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores

Miles de trabajadores guatemaltecos se preparan para disfrutar del asueto del 15 de septiembre, fecha en la que se conmemora la Independencia del país. Mientras algunos participan en actividades cívicas, otros aprovechan el descanso para compartir con familiares y amigos.

La fecha ofrece distintas alternativas para salir de la rutina. En la Ciudad de Guatemala se desarrollarán actividades por las fiestas patrias y también hay espacios recreativos y turísticos para quienes buscan disfrutar al aire libre sin recorrer largas distancias. A estas opciones se suman destinos cercanos a la capital.

En el sector educativo, alumnos y docentes podrán disfrutar de un descanso después de las festividades patrias, lo que puede permitirles planificar otras actividades. Estas son algunas opciones para disfrutar de la fecha, ya sea participando en las celebraciones patrias o visitando otros lugares.

Actividades cívicas

Desfile Cívico Escolar 2026

Las calles y avenidas del Centro Histórico serán escenario de la conmemoración de los 205 años de la Independencia con el recorrido del Desfile Cívico Escolar 2026, en el que participarán 126 instituciones.

Este 15 de septiembre, a partir de las 7 horas, las calles del Centro Histórico se llenarán de música con la participación de establecimientos como el Colegio San José de los Infantes, el Colegio Mixto Belén y el Instituto Adolfo V. Hall Central.

El recorrido se extenderá por más de cuatro horas, desde la 18 calle y Séptima Avenida de la zona 1 hasta el parque Jocotenango, en la zona 2.

Acto de arriada de la Bandera Nacional

Otro de los actos cívicos será la tradicional arriada de la Bandera Nacional, que se llevará a cabo en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1.

La ceremonia marcará el cierre de las actividades oficiales por la conmemoración de la Independencia y se realizará a las 17.45 horas.

Lugares para visitar

Mundo Petapa

La celebración llegará a Mundo Petapa con su Feria de Independencia, que ofrecerá a los visitantes música, comida típica, bailes, marimba y personajes en Plaza Divertida. El parque también cuenta con juegos mecánicos para distintas edades, zoológico y áreas de comida.

Entrada:

Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)

Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Zoológico La Aurora

Uno de los recintos atractivos para las familias es el Zoológico La Aurora, donde los visitantes pueden conocer más de 280 especies de animales, recorrer el área de juegos y disfrutar de opciones gastronómicas.

También es una oportunidad para conocer a los nuevos habitantes del recinto, dos leones blancos, y disfrutar de la experiencia del Teatro Animalia.

Tarifa:

Adultos: Q60

Niños: Q30

Finca La Escondida

Este parque natural ofrece a sus visitantes miradores y la posibilidad de acampar. El espacio, ubicado en el kilómetro 53, aldea Los Pocitos, Villa Canales, es una alternativa para las familias que buscan salir de la rutina en un lugar cercano a la capital.

Según información publicada en sus redes sociales, estará abierto a partir de las 8 horas y el day pass tiene un costo de Q30 por persona.

Parque Ecológico Cayalá

El Parque Ecológico Cayalá ofrece senderismo, áreas para pícnic, espacios para meditación, puentes colgantes, plazas, áreas deportivas, miradores y el cruce del río Contreras.

Hobbitenango

Hobbitenango es un destino ubicado cerca de Antigua Guatemala que destaca por sus paisajes y su temática inspirada en el mundo de fantasía de J. R. R. Tolkien. Se encuentra en la aldea El Hato, Sacatepéquez.

El lugar cuenta con restaurante, bar y hotel, además de espacios rodeados de naturaleza para disfrutar de una escapada.

Antigua Guatemala

Este destino cercano a la Ciudad de Guatemala es una opción para una escapada cultural y gastronómica. Las familias pueden recorrer sus calles, conocer su historia y disfrutar de distintas actividades.

Lago de Atitlán

El lago de Atitlán ofrece una alternativa para quienes buscan paisajes, tranquilidad y la posibilidad de conocer distintos pueblos y culturas.