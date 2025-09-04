Anuncian a los ganadores de la 8a. edición de la Rifa Un Millón de Amigos

En un acto realizado en el Hogar Virgen del Socorro se llevó a cabo el cierre de la octava edición de la Rifa Un Millón de Amigos, bajo el lema “Sé el milagro que alguien necesita”. Este evento busca hacer sostenibles las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro (OSSHP) y garantizar la atención integral a miles de guatemaltecos.

En esta edición se logró recaudar un total de Q10 millones 325 mil 636, gracias a los guatemaltecos que adquirieron sus números en más de 5,000 puntos de venta a nivel nacional.

Con estos recursos, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro continúan transformando vidas. Según sus estadísticas, de manera regular 120 mil pacientes reciben atención médica en hospital, especialidades, centro de diagnóstico y laboratorio clínico.

A través de contribuciones anteriores se han realizado más de 6 mil cirugías por médicos nacionales e internacionales. En los hogares permanentes se brindó cuidado a más de 500 residentes, con servicios que incluyen: 523 mil 788 raciones de alimentos; 145 mil atenciones médicas; 3 millones de libras de ropa lavada y 260 mil fórmulas nutricionales.

Durante el acto, Michael Ascoli, miembro de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, organizadora de la rifa, expresó: “Cuando nos unimos, cada acción y cada gesto de generosidad se convierten en un verdadero milagro”.

Por su parte, Fray Jesús Gómez, director de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, destacó: “Damos gracias a Dios y a la Divina Providencia por tocar el corazón de tantos guatemaltecos, empresas y organizaciones que nos ayudan a transformar la vida de quienes más lo necesitan”.

Durante la actividad también se agradeció a los patrocinadores.

Números ganadores – Rifa Un Millón de Amigos 2025

Motocicleta Honda – No. 313,164

Motocicleta Honda – No. 325,438

Motocicleta Honda – No. 597,425

Motocicleta Honda – No. 317,515

Motocicleta Honda – No. 628, 653

Motocicleta Suzuki – No. 674,319

Motocicleta Suzuki – No. 803,314

Motocicleta Suzuki – No. 52,364

Motocicleta Suzuki – No.150,445

Motocicleta Suzuki – No. 458,499

Hilux – No. 635,435

Casa – No. 467,248

Los premios podrán ser canjeados hasta el 3 de marzo de 2026.