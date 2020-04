Ariana Grande y Billie Eilish aportan mascarillas a lucha contra el coronavirus

Estrellas del pop como Ariana Grande y Billie Eilish se han sumado a una iniciativa benéfica que venderá mascarillas personalizadas para recaudar fondos que puedan ayudar a los miembros de la comunidad musical más afectados por la crisis global del coronavirus.

La discográfica Universal presentó “We’ve Got You Covered”, una idea para vender mascarillas reutilizables e inspiradas en las figuras más importantes de su catálogo.

Todo el dinero que consiga Universal con las ventas de estas mascarillas irán a fondos benéficos como MusiCares o Help Musicians, que asisten a los profesionales de la música que se han quedado sin trabajo por la pandemia.

La página web de “We’ve Got You Covered” incluye mascarillas inspiradas en Billie Eilish, Ariana Grande, The Rolling Stones, Justin Bieber, The Weeknd, Queen, Bob Marley, Tupac, Black Sabbath, Imagine Dragons, Willie Nelson o Frank Sinatra.

𝑾𝒆’𝒗𝒆 𝒈𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒆𝒅. 😷 @BravadoUSA has launched a collection of face masks with artists such as #BLACKPINK, @theweeknd & more as part of our COVID-19 response efforts. All proceeds will benefit various charities, incl. @MusiCares. 🌎

↳ https://t.co/C9m2Q75fdo pic.twitter.com/IwHHFDgwmV

— Universal Music Group (@UMG) April 24, 2020