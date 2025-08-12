Arrestan al cantante Pee Wee de Kumbia Kings en Texas: Esto se sabe sobre su captura en EE. UU.

El lunes 11 de agosto se confirmó que el cantante y actor estadounidense de origen mexicano, conocido por su paso por el grupo Kumbia Kings, Pee Wee, volvió a tener problemas con la justicia de los Estados Unidos, debido a que fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades en la ciudad de Austin, Texas.

De acuerdo con el periódico mexicano El Universal, Pee Wee fue detenido durante la noche del pasado domingo 10 de agosto por conducir en estado de ebriedad: “El exintegrante de Kumbia All Starz fue arrestado en el condado de Hidalgo, acusado de conducir bajo la influencia de alcohol y drogas”, se lee en el reporte policial texano.

En los Estados Unidos, conducir bajo la influencia o en estado de ebriedad —conocidos como DUI y DWI, por sus siglas en inglés— puede derivar en multas, suspensión de la licencia, prisión y la obligación de completar programas de rehabilitación, por lo que los seguidores de Pee Wee esperan la respectiva condena del cantante de 36 años.

Tras el anuncio de la detención del vocalista, se publicó la fotografía del arresto, en la que aparece Pee Wee con gesto serio y la característica vestimenta naranja de los prisioneros en Estados Unidos. Esta es la segunda ocasión en que el cantante es detenido por el mismo cargo, por lo que, según sus abogados, la pena podría aumentar.

Segundo arresto de Pee Wee en EE. UU.

Dadas las circunstancias, los abogados de Pee Wee trabajan para conseguir su liberación bajo fianza, que se estima entre los US$6 mil (Q46 mil) y los US$9 mil (Q69 mil). Sin embargo, al tratarse de su segundo DUI en el territorio de los Estados Unidos, la fianza podría ser más alta, según lo determine el respectivo juez en Edinburg, Texas.

En julio del 2024, Pee Wee fue detenido en la ciudad de Álamo, Texas, por manejar bajo la influencia del alcohol. En esa ocasión, hace poco más de un año, su representante, Pepe Rincón, fue el encargado de confirmarle la noticia a los medios internacionales, que expusieron los problemas del cantante con el alcohol y las drogas en EE. UU.

Luego de pagar US$4 mil (Q30 mil), el artista fue puesto en libertad y, en una entrevista con un medio local, expresó su arrepentimiento: “En la madrugada del sábado me arrestaron y pasé horas en la cárcel. Nunca me había pasado. Obviamente, estoy apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud o al público”, aseguró Pee Wee.

“Estaba cerca de mi casa y decidí manejar hacia mi hogar. Desafortunadamente, fui detenido por la Policía, me arrestaron y estuve en la cárcel aproximadamente 14 horas”, expresó Pee Wee en el 2024. Posteriormente dijo que se presentó ante un juez y firmó un acuerdo en el que pidió disculpas e instó a sus seguidores a no conducir ebrios.

No obstante, hasta ahora se desconocen los detalles de la detención más reciente, debido a que ni el cantante ni su equipo han dado declaraciones al respecto. Se espera que el caso de Irvin Salinas, conocido como Pee Wee, se aclare en las próximas horas, cuando su abogado intente llegar a un acuerdo para liberarlo nuevamente bajo fianza.